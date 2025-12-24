¿Qué Países No Celebran la Navidad? Así Pasan el 24 y 25 de Diciembre en Estos Territorios
Aunque no lo creas, hay lugares en donde no se celebra la Navidad. Te decimos dónde y por qué no hay bacalao, romeritos ni fiesta.
La Navidad es una fecha muy importante para millones de personas, pero no todos los países la incluyen en su calendario, tal como lo hacemos en México o en nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá.
Diversas naciones omiten esta festividad que es conocida por lo colorida, el marketing y el simbolismo que representa, por motivos políticos, religiosos o culturales.
En estos lugares, el 24 y 25 de diciembre transcurren como una jornada laboral normal o bajo una celebración distinta. En N+, te decimos qué países no celebran la Navidad.
¿Por qué no existe la Navidad oficial en algunos países?
La ausencia de esta celebración responde a tres factores principales: la preeminencia de otras religiones (como el islam o el budismo), regímenes políticos que prohíben manifestaciones espirituales y la búsqueda de una laicidad absoluta en el Estado.
Por ejemplo, en tierras donde el islam es la fe oficial, el calendario prioriza festividades como el Eid al-Fitr.
¿Qué países no celebran la Navidad?
A continuación te enlistamos los países que no celebran la Navidad:
- Corea del Norte: El Estado prohíbe cualquier rito religioso. En su lugar, el país conmemora hitos políticos o el nacimiento de figuras de la dinastía gobernante.
- Somalia y Brunéi: Estas naciones aplican leyes estrictas que vetan los símbolos navideños en espacios públicos para proteger la fe musulmana local.
- Arabia Saudita: No reconoce la fecha en su calendario oficial. Sin embargo, permite celebraciones privadas para ciudadanos extranjeros.
- China: La Navidad carece de estatus festivo. Es un día laboral, aunque los centros comerciales usan la decoración como estrategia de ventas. El evento principal es el Año Nuevo Chino.
- Uruguay: Es el único caso en América Latina. Por una ley de 1919, el país renombró la fecha como el Día de la Familia para separar la Iglesia del Estado.
¿Qué pasa en Taiwán y en Venezuela en Navidad?
Taiwán: El Día de la Constitución
En contraste, en Taiwán, el 25 de diciembre no es Navidad de forma oficial. La isla celebra el Día de la Constitución en honor a su Carta Magna de 1947.
Aunque los comercios exhiben luces, la mayoría de la población trabaja y espera el Año Nuevo Lunar para sus reuniones con sus familias y amigos.
Venezuela: Navidad desde octubre
Venezuela presenta una situación particular. La razón es porque el gobierno nacional decretó el inicio de la Navidad el 1 de octubre. Esta medida busca adelantar el espíritu festivo y dinamizar la economía mediante bonos y ferias escolares.
A diferencia de los países anteriores, Venezuela sí celebra la Navidad oficialmente, pero bajo un cronograma extendido por decisión política.
