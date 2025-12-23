Mejores Canciones de Navidad en Español: ¿Cómo Musicalizar la Cena este 24 de Diciembre? Lista

La Navidad en México representa mucho más que una simple fecha en el calendario. Es el encuentro de las familias, regalos y comida especial para compartir entre los seres queridos.

Sin duda, entre el ambiente de fiesta, no puede faltar un buen playlist con música navideña para amenizar el momento. Y es que una cena sin estas melodías no sería una verdadera Navidad.

Así que para que seas el mejor DJ de estas fechas, en N+ te hacemos un recuento con música navideña en español para que el ambiente festivo suba al máximo mientras cenas, convives y das los regalos de Navidad.

Video: Navidad: Que No Se Te Pase, Aquí Puedes Mandar tu Carta a Santa Claus

Noticia relacionada: ¿Cómo se Celebra la Navidad en Japón? Así Son las Fiestas Navideñas en el País Asiático

¿Qué villancicos puedo poner en la playlist navideña?

Para iniciar la velada, qué mejor que los villancicos pues estas canciones nos recuerdan la infancia y crean un puente emocional entre las distintas generaciones que componen a las familias.

Así que te decimos cuáles canciones navideñas no pueden faltar en tu playlist:

Los peces en el río

Campana sobre campana

El niño del tambor

Mi burrito sabanero

Arre borriquito

Noche de paz

Hacia Belén va una burra

La Mari morena

Ven a cantar

No importa qué género musical seas fan, pues la mayoría de estas canciones navideñas tienen distintas versiones cantadas por diferentes cantantes o grupos.

Es más, hasta hay versiones de rock, reggaetón, pop, orquesta, salsa o al estilo clásico, así que hay para todos los gustos y todas las edades de los presentes en la reunión de Navidad.

Nuevos éxitos navideños en español para play list

Cuando la cena avanza es momento de descubrir propuestas más actuales de música navideña en español.

Luis Miguel y su álbum Navidad ofrecen la mezcla perfecta entre elegancia y frescura. Canciones como "Santa Claus llegó a la ciudad" o "Blanca Navidad" poseen arreglos de Big Band. La voz del "Sol de México" garantiza que el ambiente se mantenga sofisticado pero alegre.

Por su parte, Thalía también cuenta con una propuesta navideña con un disco que lanzó en 2024, y con una nueva canción que hace referencia a Santa Claus. Se trata de “SANTA - Tengo un crush contigo”. Además cuenta con un dueto con Michael Buble, en la que cantan “Mis deseos/Feliz Navidad”, en vivo. En cuanto el disco navideño de la “Emperatriz de la belleza” lleva el nombre de “Navidad Melancólica”, con canciones como “Velitas”, “Nueva Navidad” y “Barrio Bravo en Navidad”.



Mientras que Pandora o RBD tienen grabaciones que fusionan el pop con el sentimiento festivo. Estos temas sirven como música de fondo mientras la reunión sigue avanzando.

En conclusión, la música es parte esencial de la Navidad. No importa si prefieres la solemnidad o la música más festiva, lo importante es el sentimiento que esas notas despiertan en tus seres queridos.

Prepara su lista con antelación, revisa que las bocinas funcionan correctamente y dedícate a disfrutar la compañía de tu familia.

Historias relacionadas:

CH

