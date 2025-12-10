¿Cómo Será la Separación de Basura en CDMX por Día? Esto Significa Cada Color del Contenedor

A partir de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) arrancará una nueva etapa en la separación de inorgánicos reciclables, una estrategia que busca convertir lo que hoy es basura en oportunidad.

Y es que en la capital del país se generan más de 13 mil toneladas de basura al día que no se separan de manera adecuada.

Plásticos, metales, papel, cartón y vidrio que hoy terminan mezclados, ahora formarán parte de un sistema reforzado de recolección diferenciada.

Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, indicó que a partir de enero la recolección será así:

Lunes, miércoles, viernes y domingo: Reciclables y no reciclables.

Martes, jueves y sábado: Orgánicos.

De esta manera, entonces, se van a las plantas de composta y con toda a la infraestructura que está invirtiendo la Ciudad de México o a las plantas transferencia, en donde se hace una última separación y ya después se lleva a los lugares correctos para el aprovechamiento de los distintos materiales.

Esto significa cada color del contenedor

Restaurantes, condominios, comercios y la industria deberán sumarse a este cambio ordenado, depositando cada tipo de desecho en contenedores de colores.

Verde : Residuos orgánicos.

: Residuos orgánicos. Gris : Residuos reciclables.

: Residuos reciclables. Naranja: Residuos no reciclables.

Verde: residuos orgánicos, los recibimos, martes, jueves y sábado, son los días que el camión los va a recolectar, qué son los residuos orgánicos: son cascaras de huevo, todo tipo de residuos vegetales.

En el contenedor gris van residuos inorgánicos reciclables, es decir, los materiales que pueden aprovecharse y rehacerse.

Que se pueden transformar y que cuando uno los deposita de manera correcta en el gris, comienza de nuevo su vida útil: cuáles son esos materiales, por ejemplo, envases de leche, latas de aluminio, de todo tipo de conservas, chiles, atún, van a en este gris, todo lo que es vidrio, cartón y papel.

La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México advirtió que quienes no cumplan con la separación adecuada, no se les recolectará sus residuos.

Mientras que el contenedor naranja será para los no reciclables, todo aquello que ya no puede utilizarse: pañales, toallas sanitarias, preservativos, papel higiénico, entre otros.

La Agencia de Gestión Integral de Residuos será la encargada de supervisar la recolección, separación, manejo y disposición final.

Esta estrategia del Gobierno de la Ciudad también modernizará el parque vehicular de recolección en coordinación con las alcaldías.

La nueva etapa representa más que un cambio en las bolsas de basura, un paso hacia una ciudad más consciente.

