Alerta por Frío: Se Esperan Vientos y Lluvia en CDMX
N+
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civi de la CDMX activó la Alerta Amarilla por frío hoy, 26 de diciembre de 2025
COMPARTE:
Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México (CDMX) por lo que hay Alerta Amarilla por frío. Además, se espera viento y lluvia en la capital del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy por la mañana, habrá cielo medio nublado, bancos de niebla y ambiente frío a fresco en Valle de México, así como muy frío en zonas altas del Estado de México.
Durante la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos dispersos en el Estado de México
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C.
- Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.
Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Frente Frío 24 Causará Heladas: ¿Cuándo Llega el 25 a México?
Viento y lluvia en la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, se espera una temperatura máxima de 19 grados Celsius (°C), ambiente cálido con cielo parcialmente nublado, en la capital del país.
- Por la tarde, se prevén condiciones para lluvias ligeras, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.
Los vientos serán de componente Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.
Para la mañana del sábado, 27 de diciembre, el termómetro marcará una temperatura de 9ºC, por lo que habrá amanecer fresco.
Historias recomendadas:
- Científicos Descubren 'Ejército' de Bacterias en México, con Potencial Ayuda para la Agricultura.
-
Extorsiones Alcanzan a Maestros: Así los Orillan a Abandonar Escuelas Públicas.
-
Este es el ‘Triángulo de las Bermudas’: Zona de Disputa entre Cárteles por Huachicol.
Con información de N+
Rar