Alerta por Frío: Se Esperan Vientos y Lluvia en CDMX

Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México (CDMX) por lo que hay Alerta Amarilla por frío. Además, se espera viento y lluvia en la capital del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy por la mañana, habrá cielo medio nublado, bancos de niebla y ambiente frío a fresco en Valle de México, así como muy frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos dispersos en el Estado de México

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Viento y lluvia en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, se espera una temperatura máxima de 19 grados Celsius (°C), ambiente cálido con cielo parcialmente nublado, en la capital del país.

Por la tarde, se prevén condiciones para lluvias ligeras, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Los vientos serán de componente Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.

Para la mañana del sábado, 27 de diciembre, el termómetro marcará una temperatura de 9ºC, por lo que habrá amanecer fresco.

