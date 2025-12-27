¿Quién Va a Estar en el Zócalo CDMX Mañana 28 de Diciembre? Horario y Artistas que Cantan Gratis

Sigue el evento navideño en el Centro Histórico de la Ciudad de México y para todas las personas que preguntan quién va a estar en el Zócalo de la CDMX mañana domingo 28 de diciembre 2025, acá te decimos qué artistas van a cantar y a qué hora es el concierto, para que lo puedas ver en vivo y totalmente gratis.

Son muchas las personas que quieren ir al evento que hay en el Zócalo CDMX, por eso en una nota ya te dijimos qué artistas van a estar en la Verbena Navideña, la lista de actividades que habrá además de los conciertos y más detalles del alumbrado de luces que se puede ver totalmente gratis.

¿Qué evento hay en el Zócalo 28 de diciembre 2025?

Este domingo se realiza el noveno día de actividades del Festival de Luces de Invierno en el Zócalo CDMX. Dicho evento empezó el pasado 20 de diciembre y va a terminar hasta el próximo el 4 de enero 2026.

Es importante aclarar que la Verbena Navideña en el Zócalo es gratis y dependiendo el día varía la duración del evento y los conciertos.

¿Quién va a estar hoy en el Zócalo CDMX 28 de diciembre 2025?

Para este domingo se presentan varios artistas en la plancha del Zócalo. De acuerdo con la cartelera del Gobierno de la Ciudad de México habrá cinco conciertos que la gente va a poder disfrutar totalmente gratis. A continuación te decimos quién tocará en la Plaza de la Constitución:

DJ Sé.

Xandul.

Sónex.

Chimo Psicodélico, desde Colombia.

Cimarrón, desde Colombia.

Horario de los conciertos en el Zócalo CDMX hoy en vivo

La cartelera de Luces de Invierno en el Zócalo para este domingo 28 de diciembre indica que las actividades van a empezar a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y van a terminar a las 21:00 horas de la noche. Para que no te pierdas ningún concierto, acá te dejamos el horario completo de todos los artistas que van a cantar:

DJ Sé: Canta de 15:00 a 15:55 horas. Xandul: Estará de 16:00 a 16:45 horas. Sónex: De 17:00 a 17:55 horas. Chimo Psicodélico: Estará de 18:15 a 19:15 horas. Cimarrón, desde Colombia: Cantará de 19:30 a 21:00 horas.

Con esta información que brinda la cartelera ya se sabe quién estará hoy 28 de diciembre 2025. Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está abierta, pues es la más cercana para llegar a la plancha del Centro Histórico.

