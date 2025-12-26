¿Subirá Tarifa del Metro en 2026? Gobierno de CDMX Anuncia Cuánto Costará Entrada el Próximo Año

El Metro CDMX es uno de los transportes públicos más usados en la Ciudad, debido a las múltiples conexiones que tiene con las 16 alcaldías y municipios del Estado de México, por lo que las autoridades capitalinas dieron a conocer la tarifa que tendrá en 2026.

Durante un evento en la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de gobierno, Clara Brugada, explicó que el Sistema de Transporte Colectivo (STC), es “corazón de nuestra movilidad”, por lo que saben que para cualquier intervención mayor, se requiere de una inversión igual de grande.

Es uno de los más grandes de América y cualquier intervención fuerte que le querramos hacer, amerita una inversión de miles de millones de pesos para renovar las líneas, puntualizó

En ese sentido, describió parte de las obras realizadas para la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, la cual hace unas semanas fue reabierta en su totalidad. Asimismo, adelantó que el próximo año será el turno de la Línea 3.

La ruta que va de Indios Verdes a Universidad es clave para la movilidad de muchos estudiantes y trabajadores. Lo anterior, porque sus estaciones se encuentran cerca de centros laborales o de estudio.

Además, conecta con el Centro Histórico, que además de ser el punto de partida para la distribución de productos que se venden en distintos comercios, también es de suma importancia para las actividades turísticas y recreativas. Sin embargo, al ser una de las rutas más usadas, también presenta graves problemas: retrasos y hundimientos, principalmente.

El próximo año vamos a empezar con la Línea 3 del Metro y la vamos a renovar muy bien para que esté en las mejores condiciones para la Ciudad de México

¿De cuánto será la tarifa del Metro CDMX en 2026?

Durante su mensaje, la mandataria capitalina hizo referencia a las declaraciones que han hecho algunas personas de la opinión pública, en las que hacen alusión a la tarifa o costo de la entrada al Metro.

Lo anterior, para que se estableciera una iniciativa para acordar un aumento a la tarifa, con la finalidad de obtener más recursos para después destinarlos a trabajos u obras que permitan a los usuarios beneficiarse de la seguridad y eficiencia.

No obstante, la funcionaria detalló que un viaje del Metro CDMX es de 13 pesos, mientras que el boleto cuesta 5 pesos.

La diferencia está subsidiada por el gobierno de la ciudad y con los impuestos de ustedes, puntualizó

Por ello, indicó que la tarifa del Metro CDMX para 2026 será la misma, es decir, de 5 pesos. La idea es ayudar a la población que todos los días lo usa para trasladarse rápidamente.

El instrumento básico de igualdad en la ciudad que combate desigualdades es el precio del transporte (...) El Metro es el más barato del mundo y lo vamos a seguir mejorando

