¿Habrá Cierres? Así Será la Primera Etapa de Obras de Modernización de Línea 3 del Metro CDMX

Los trabajos para la modernización de Línea 3 del Metro CDMX, la cual va de Indios Verdes a Universidad, comenzarán en diciembre de este 2025, por lo que las autoridades adelantaron algunos de los detalles de estas obras.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, es oficial el arranque de las obras de renovación este año, por lo que hay compromiso para rehabilitar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Los trabajos de renovación comenzarán antes de que termine 2025, confirmó

Asimismo, la mandataria indicó que se trata de un compromiso que hizo para brindar la atención que requiere esta ruta, la cual fue inaugurada en noviembre de 1970 y es una de las más usadas de todo el sistema.

Lo anterior, porque conecta a varios municipios del Edomex con prácticamente toda la ciudad, ya que la Línea 3 cruza la CDMX de norte a sur. Por lo tanto, se ven beneficiados los habitantes de municipios como:

Ecatepec

Tecámac

Tizayuca

Coacalco

Tlalnepantla

Sin embargo, así como es una ruta crucial para miles de personas, principalmente trabajadores y estudiantes, también es una de las que más fallas presenta, las cuales van de cortocircuitos en el sistema eléctrico, objetos en las vías, problemas en catenarias y presencia de animales sobre las vías.

A lo anterior, también se suman las condiciones propias de la zona donde fue construida, principalmente en el tramo que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se han confirmado hundimientos y fisuras, por lo tanto, es urgente su intervención.

¿Cómo serán las obras en la Línea 3 del Metro CDMX que arrancan en diciembre?

La mandataria explicó que luego de la conclusión de los trabajos de renovación en la Línea 1, ahora es el turno de la Línea 3 del STC, por lo que ya están listos con todo el plan para arrancar las obras.

Arrancamos con todo lo que se requiere para la Línea 3

También adelantó que los detalles de dicho plan se darán a conocer en los próximos días, lo que es un hecho, es que la intervención será por tramos.

Vamos a seguir renovando el Metro (...) La próxima semana vamos a informar qué va a acontecer con la Línea 1

¿Habrá cierres en obras de la Línea 3 del Metro CDMX?

Brugada indicó que el Metro se mantendrá operando durante la primera etapa de los trabajos. Es decir, que durante la primera parte del año próximo no habrá obras que impliquen la suspensión del servicio.

Se estarán llevando a cabo obras adicionales a lo que implique detener el servicio

