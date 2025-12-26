Localizan con Vida a 5 de los 6 Menores Desaparecidos en Tabasco Luego de Ser Deportados de EUA
Las autoridades informaron que cinco de los seis menores que fueron reportados como desaparecidos fueron localizados con vida en Villahermosa, Tabasco, pero, ¿qué ocurrió luego de su deportación?
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fueron localizados cinco de los seis menores de edad que contaban con una cédula de Alerta Amber activa desde el 24 de diciembre, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Las autoridades indicaron que según los datos que integran la carpeta de Investigación: CI-FEIDDP-AA-167/2025, la denuncia por su desaparición fue interpuesta por el Instituto Nacional de Migración (INM) en dicha entidad.
Ello, debido a que alrededor de las 14:30 horas de la víspera de Nochebuena, los adolescentes eran trasladados al albergue Celia González de Rovirosa.
¿Cómo desaparecieron los seis menores en Villahermosa, Tabasco?
Sin embargo, explicaron que cuando llegó el momento de pedirles que descendieran de la unidad móvil que los transportaba salieron corriendo.
Los antes mencionados habían sido deportados de Estados Unidos
Asimismo, indicaron que los menores son originarios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, y Coahuila. La Fiscalía de Tabasco informó que luego de dar con su paradero, los cinco jóvenes fueron resguardados por elementos del INM.
Los menores que fueron localizados son:
- Jorge Emiliano de 17 años de edad
- Miguel de 16 años de edad
- Dilan Caín de 16 años de edad
- Tadeo Gael 14 años de edad
- Justin Joan de 17 años de edad
No obstante, indicaron que aún falta un menor identificado como Roberto “N” de 14 años de edad, por lo que se implementa el operativo correspondiente para dar con su paradero.
La FGE reitera su compromiso de dar seguimiento a la investigación hasta lograr su legal conclusión
El caso de la desaparición de los jóvenes causó gran revuelo entre la comunidad, debido a que se temía que estuvieran en peligro o fueran víctimas de hechos delictivos. Hasta el momento se desconoce los motivos por los que huyeron antes de ser ingresados al albergue donde recibirían atención luego de su deportación de los Estados Unidos.
