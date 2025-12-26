Con Puentes Colgantes y Skate Park: Así Es el Parque de Minecraft Gratis en CDMX

¡Prepara la cámara! El Parque de Minecraft ya abrió y ofrece atracciones gratuitas para todos los niños y niñas de la Ciudad de México; estos son todos los detalles para que vayas a divertirte.

Los videojuegos son populares entre las infancias, pero desde hace algunos años el universo de Minecraft, creado por Markus Persson, mejor conocido como “Notch”, se volvió en todo un culto.

Lo anterior, porque el "sandbox", permite a cada jugador tener libertad total para crear, explorar y sobrevivir en un mundo infinito hecho de bloques. Pero este universo no se queda solo en las pantallas.

Debido a que Minecraft se ha utilizado en escuelas de todo el mundo para enseñar conceptos de matemáticas, historia y hasta programación básica a través de su edición educativa.

Y ahora, los capitalinos podrán divertirse en el mundo de cubos en el Parque de Minecraft en CDMX.

¿Dónde está el Parque de Minecraft en CDMX y qué hay?

Si conoces a alguien que ame el videojuego, es momento de que lo lleves a darse una vuelta al nuevo Parque de Minecraft en CDMX, ya sea para que disfrute de las atracciones o solo para tomarse alguna foto.

Esto se debe a que el sitio está completamente diseñado con la temática del juego, así que durante tu recorrido te podrás encontrar con Steve, Alex y hasta Creepers.

Además, como todo es gratuito, podrás tomarte todo el tiempo para disfrutar de este mundo. Toma nota, porque esto es todo lo que podrás encontrar en el Parque de Minecraft en CDMX:

Juegos infantiles con túneles, toboganes y escaladoras

Puente colgante que conecta experiencias

Skate park

Fuentes danzarinas

Gimnasio

Canchas de futbol y basquetbol

Salón de usos múltiples para actividades culturales y comunitarias

Baños

A lo anterior se suma un espacio diseñado para los perritos con diversos juegos y obstáculos para que también sean parte de la diversión. Los papás o tutores pueden estar tranquilos, ya que el Parque de Minecraft se encuentra totalmente asegurado y cuenta con caseta de vigilancia en la entrada.

El Parque de Minecraft en CDMX antes era el Nicolás Bravo, por lo que los vecinos de colonias como Popular Rastro y Valle Gómez. Se ubica en Cananea #61, colonia Nicolás Bravo en la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Ya sabes con quién te vas a lanzar?

