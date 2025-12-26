Niño de 3 Años se Atora en Escalera Eléctrica y Termina Sin Dedo en el WTC; Así Pasó

Un niño perdió un dedo luego de quedar atorado en las escaleras eléctricas del WTC, ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Según los primeros reportes, el menor iba a acompañado de su mamá cuando ocurrió el accidente que provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona. Por ello, paramédicos de Protección Civil (PC) le brindaron atención de urgencia.

Los familiares del menor de 3 años de edad, explicaron que estaban haciendo uso de las escaleras eléctricas, cuando su calzado quedó prensado en la estructura de la escalera. A pesar de que intentaron ayudarlo fue imposible y el pie sufrió daños.

¿Qué Pasó en el WTC de CDMX Hoy? Niño de 3 Años Sufre Amputación en Escalera Eléctrica

¿Cómo rescataron al niño que quedó atorado en escalera eléctrica del WTC?

Una vez que los elementos de PC llegaron, de inmediato comenzaron con las maniobras para zafar al pequeño. Luego de algunos minutos lograron sacar el calzado y se percataron de que el niño no tenía uno de los dedos del pie.

De inmediato subieron al pequeño en compañía de su mamá a una camilla y los llevaron de urgencia hasta un hospital. En el lugar lograron encontrar el dedo del niño, por lo que lo enviaron a la clínica para hacer las practicas de salud pertinentes con la intención de volver a incorporarlo a la extremidad afectada.

La zona fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que la operación en la plaza siguió de manera normal.

