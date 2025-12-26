Ataque en Taquería de CDMX: Sujetos Arrebatan Cuchillo a Empleado y lo Hieren en Iztacalco

El ataque en una taquería de la alcaldía Iztacalco provocó la movilización de servicios de emergencia en calles de la colonia Agrícola Orienta en la Ciudad de México; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a atender una emergencia en un negocio de comida.

Según las autoridades, los operadores del Centro de Control y Comando (C2) Centro, fueron quienes indicaron que había un probable hecho de violencia en el cruce de la avenida Sur 12 y la calle Oriente 249.

¿Cómo fue el ataque en la taquería de la Agrícola Oriental?

Por esta razón, los policías se dirigieron hasta el lugar donde observaron a un grupo de personas agrediendo a un joven en la vía pública, por lo que de inmediato intervinieron para resguardar la vida de la persona.

Mientras que un hombre de 43 años de edad, se identificó como tío del afectado, así que narró a los oficiales cómo empezó el ataque en contra del taquero.

El familiar relató que mientras se encontraban vendiendo tacos en un puesto semifijo, los tres sujetos arribaron en un automóvil de color gris sin placas de circulación y sin mediar palabra agredieron físicamente a su sobrino de 22 años de edad.

Luego tomaron un chuchillo de su negocio y continuaron con la agresión, sin embargo no lo hirieron de gravedad.

Por lo anterior, a los sospechosos les realizaron una revisión de seguridad y les hallaron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo y dos teléfonos celulares.

Así que en atención a la denuncia, detuvieron a los hombres, uno de 21 años y dos de 22 años de edad. Posteriormente los presentaron, junto a lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

