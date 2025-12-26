Alerta en Chiapas: Incendio Consume 380 Hectáreas de Reserva Natural “La Sepultura” en Arriaga

Las autoridades del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, se encuentran en alerta debido a un fuerte incendio que se registra en la Reserva de la Biósfera “La Sepultura”, donde cientos de hectáreas forestales han sido reducidas a cenizas.

De acuerdo con las autoridades, se activó un operativo de emergencia para su control con ayuda de brigadistas de dependencias estatales y federales, quienes trabajan en conjunto para sofocar las llamas.

Noticia relacionada: Muere una Persona por Incendio al Intentar Calentarse del Frío en Chihuahua

El fuego se registra en la comunidad de Calera, junto a la autopista federal México 200, en la zona costera del estado y próxima a la Reserva de la Biósfera La Sepultura

En total, hay al menos 70 brigadistas que laboran en la zona y piden a la población no acercarse a la zona afectada. Asimismo, hay presencia de elementos del Ejército Mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como personal de Protección Civil Estatal y Municipal.

Se combate el fuego al pie del cerro para evitar que afecte a viviendas cercanas. Hacemos un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse a la zona del siniestro

Video: Incendio Hoy en Michoacán: Llamas Consumen Fábrica de Plásticos en Chavinda Esta Noche

¿Cómo va el incendio en Arriaga, Chiapas?

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que el avance en el combate del incendio registrado en la Comunidad Calera en el municipio de Arriaga, es constante.

En una labor coordinada entre varias dependencias y las Brigadas Prevención de Incendios Forestales Istmo Costa y Valle Zoque, Delegación Valle Zoque e Istmo-Costa, han controlado en 80% el incendio, mientras que se ha liquidado el 60% de la conflagración.

Se mantienen trabajos para lograr sofocar por completo el fuego, resguardando la integridad de las y los chiapanecos

En tanto, piden a los pobladores tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir incendios forestales:

No arrojes colillas ni cerillos: Una mínima chispa puede iniciar un desastre en pasto seco

No tires basura: Especialmente botellas de vidrio, ya que hacen "efecto lupa" con el sol y generan fuego

Evita fogatas: Si es necesario hacer una, limpia el perímetro de ramas secas y asegúrate de apagarla con abundante agua y tierra antes de irte

No realices quemas agrícolas: En temporada de sequía y viento, el fuego se sale de control en segundos

Historias recomendadas:

EPP

