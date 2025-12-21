¿Hasta Cuándo Está el Nacimiento Monumental en Zócalo de CDMX? Fecha y Horario del Festival

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México ya está lista para recibirla con un Nacimiento Monumental y un Túnel Luminoso en el Zócalo de Ciudad de México, pero ¿hasta cuándo estará y en qué horario se puede visitar? En N+ te adelantamos horarios y fechas.

Esta instalación, abierta a todo público, se puede visitar en la plancha del Zócalo de Ciudad de México como parte del Festival "Luces de Invierno 2025-2026", que además tendrá pastorelas y conciertos gratuitos.

Dado que la agenda es vasta, te adelantamos qué se presenta este lunes 22 de diciembre de 2025 y en qué horario.

Si estás de visita en la ciudad o eres residente, no te puedes perder el alumbrado navideño luminoso, también instalado en el primer cuadro.

Video: Inauguran Festival de las Luces en Zócalo de CDMX para Fiestas Decembrinas

¿Hasta cuándo se puede visitar el Nacimiento Monumental en el Zócalo CDMX?

Las figuras de la representación del Nacimiento de Jesús en Belén permanecerán en el Zócalo de Ciudad de México hasta el próximo 4 de enero, por lo que tienes poco más de dos semanas para visitar esta instalación.

La inauguración del Festival de Luces de Invierno tuvo lugar el pasado 20 de diciembre y corrió a cargo de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

Además del Nacimiento Monumental, se pueden visitar tres árboles gigantes de Nochebuenas, y el túnel luminoso más grande del país.

El Nacimiento o Belén, es una representación de la llegada del Hijo de Dios y se atribuye a San Francisco de Asis en Italia que data del año 800 d.C., tradición que se conserva hasta estos días en México.

¿En qué horarios se puede visitar el nacimiento monumental? te decimos. Foto: Gobierno CDMX.

¿Cuál es el horario para visitar el Nacimiento Monumental?

El Festival Luces de Invierno está abierto las 24 horas del día, dado que se trata de un espacio público. Y si bien no se ha dado a conocer un horario específico para visitas, se prevé que durante las madrugadas se resguarden los adornos.

Dado que habrá presentación de artistas y pastorelas, es importante que revises con tiempo la cartelera del Festival Luces de invierno, para conocer los horarios de las presentaciones.

Si optas por acudir en las noches a visitar este punto de la Ciudad, no te olvides de dirigir la mirada hacia el alumbrado navideño que adorna edificios emblemáticos del primer cuadro de la urbe, mismo que fue encendido apenas un par de días atrás.

Video: La Navidad "Enciende" el Zócalo CDMX: ¿Cómo y Dónde Ver las Decoraciones Decembrinas?

