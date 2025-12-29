¿El 31 de Diciembre Abren los Bancos en México? Así Trabajan Sucursales el Último Día del 2025

Estamos en el cierre del año, sin embargo algunas personas aún tienen pendientes económicos y por ello se preguntan si los bancos abren el 31 de diciembre de 2025. Acá en N+ te decimos cómo trabajan las sucursales y qué operaciones puedes realizar en el último día del año.

Inició la cuenta regresiva para el Año Nuevo y para que te vayas preparando para disfrutar el 2026, en notas previas te explicamos cuáles son todos los días feriados el próximo año, comenzando por los festivos de enero, además de lo que se celebra en el primer mes.

¿Abren los bancos el 31 de diciembre 2025?

Este miércoles, último día del año, las sucursales bancarias operarán de forma regular, ya que se trata de un día hábil de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que define cómo trabajan las instituciones financieras en festivos.

De esta manera, los bancos abrirán el 31 de diciembre en sus horarios habituales de servicio, los cuales suelen ser entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, sin embargo esto puede cambiar dependiendo de cada entidad e institución financiera.

Es importante señalar que el 31 de diciembre no es considerado como un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), sin embargo algunos servicios, como el Metro y otros transportes, pueden modificar sus horarios de atención por los festejos de Año Nuevo.

¿Los bancos trabajan el 1 de enero 2026?

El primer día del año sí es considerado como inhábil en el calendario de la CNBV, además de que es un feriado oficial establecido en la LFT, por lo cual la mayoría de las sucursales bancarias no abrirán el jueves 1 de enero 2026.

Pese a que los bancos estarán cerrados este día, las personas pueden realizar operaciones financieras a través de la banca móvil y por internet, además de que pueden utilizar los cajeros automáticos para retirar efectivo, depositar o consultar el saldo de sus tarjetas.

