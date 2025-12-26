Días Festivos del Mes de Enero: ¿Cuántos Feriados Hay Según el Calendario 2026 en México? Lista

El año está por terminar y debido a que se viene el regreso a clases y al trabajo, acá te decimos qué días son festivos oficiales en el mes de enero según el calendario 2026, para que sepas cuántos feriados hay y cuáles son de descanso obligatorio para alumnos y los que son no laborables para los trabajadores en México.

Debido a que ya se viene la celebración de fin de año

¿Qué días son festivos no laborables en enero 2026?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días festivos del mes de enero se reducen a solamente uno: el 1 de enero 2026, fecha en que se celebra la llegada del Año Nuevo en México y en todo el mundo.

Entre las efemérides más importantes según el calendario de enero 2026 se encuentra el regreso a clases para alumnos de la SEP y jóvenes de la UNAM y el IPN.

¿Qué días son feriados o de descanso obligatorio en enero 2026 según el calendario SEP?

Los niños de preescolar, primaria y secundaria que realices su estudios en una escuela afiliada a la SEP van a tener ocho días de descanso obligatorio en el mes de enero y son los siguientes:

Jueves 1 de enero 2026 : Día festivo oficial por el Año Nuevo.

: Día festivo oficial por el Año Nuevo. Viernes 2 de enero 2026 : Fecha de vacaciones.

: Fecha de vacaciones. Lunes 5 de enero 2026 : Día de Vacaciones.

: Día de Vacaciones. Martes 6 de enero 2026 : Día de Vacaciones.

: Día de Vacaciones. Miércoles 7 de enero 2026 : Vacaciones.

: Vacaciones. Jueves 8 de enero 2026 : Vacaciones.

: Vacaciones. Viernes 9 de enero 2026 : Vacaciones.

: Vacaciones. Viernes 30 de enero 2026: Primer Consejo Técnico Escolar del año (CTE).

Ahora que la gente ya sabe cuáles son los días festivos 2026 oficiales no laborables de enero, podrán marcar en el calendario dichas fechas, para que sepan cuándo hay descanso obligatorio para alumnos y trabajadores en todo México.

