Descuentos INAPAM para Enero 2026: Lista de Municipios con 50% en Pago de Predial y Agua

El INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) ofrece diferentes descuentos a sus afiliados con credencial vigente, siendo los más destacados el de hasta 50% en el pago del predial y agua, por lo que acá te dejamos la lista de los estados y municipios con promoción en enero 2026.

Luego de que en notas previas te contamos sobre el apoyo Bienestar que le iban a dar a los adultos mayores en diciembre y si habrá aumento en los beneficios que recibirán las personas de la tercera edad que cuenten con su tarjeta INAPAM en 2026, ahora toca saber en dónde habrá descuento en el predial y agua durante el primer mes del año que está por comenzar.

¿Dónde hay descuento en predial y agua con INAPAM?

En total son 19 municipios en 12 estados en México los que ofrecen descuentos que van del 10 al 50% en el pago del agua y predial a los adultos mayores que cuentan con su credencial de INAPAM. Estos son los lugares y la rebaja que otorgan:

Chiapas

Reforma - 50%

Suchiapa - 50%

Colima

Colima - 50%

Tecomán - 10%

Durango

Nombre de Dios - 50%

Guerrero

Mochitlán - 50%

Hidalgo

Tolcayuca - 50%

Jalisco

San Sebastián del Oeste - 50%

Oaxaca

San Miguel del Puerto (Pochutla) - 15%

Puebla

Mazapiltepec de Juárez - 50%

Zacatlán - 50%

Sonora

Bácum - 50%

Fronteras - 50%

San Luis Río Colorado - 50%

Ures - 50% y 15%

Tamaulipas

Abasolo - 50%

Tlaxcala

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros - 50% y 25%

San Lucas Tecopilco - 50%

Veracruz

Naranjos Amatlán - 20%

Estos estados y municipios con descuento en el predial y agua se encuentran en el Directorio de Beneficios con credencial INAPAM, cuya última actualización se hizo en marzo de este año. Por ello, es importante señalar que aplican restricciones y se debe consultar con la instancia de gobierno local.

¿Qué otros descuentos se ofrecen con la tarjeta INAPAM?

Los adultos mayores de 60 años pueden tramitar su credencial para poder obtener los siguientes descuentos y beneficios en todo el país, sin embargo para consultar los establecimientos que aceptan la tarjeta INAPAM se recomienda consultar el Directorio de Beneficios:

Descuentos en alimentos y despensas.

Rebajas en servicios de salud y medicamentos.

Descuentos en artículos del hogar.

Descuento en el pago del agua y el predial.

Descuentos en restaurantes.

Precio preferencial en transporte y viajes.

Rebajas en tiendas de ropa y autoservicio.

Descuentos en museos y eventos culturales.

Asesorías y servicios legales.

Educación.

Registro a Pensión Bienestar

La credencial se tramita totalmente gratis de forma presencial en los módulos de atención de INAPAM, los cuales están ubicados en diferentes partes del país. Ahí debes presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad municipal). CURP actualizado. Comprobante de domicilio reciente (máximo seis meses de antigüedad). Fotografía reciente, tamaño infantil, en papel fotográfico, de frente, sin lentes ni gorra, con fondo blanco.

