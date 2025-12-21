Aumento Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Necesito Renovar Registro Para Recibir el Pago en Enero?

Luego de que la Secretaría del Bienestar confirmó el incremento para la pensión en el año 2026 con el fin de que los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo respecto al alza de los precios, hay dudas acerca de si es necesario realizar algún trámite para recibir el aumento.

Sobre la duda de si requieres un trámite de renovación de registro para el pago de enero, en N + te explicamos para que no haya ninguna duda sobre el aumento de la Pensión de Adultos Mayores en 2026, el cual se comenzaría a dispersar en enero.

¿Qué pasa si tengo una Pensión Adultos Mayores y cambio de domicilio o teléfono?

Si cambias de casa o tu número de teléfono, debes avisar a la Secretaría de Bienestar. El cambio de domicilio es un dato que la autoridad debe conocer para que sigas recibiendo la Pensión Adultos Mayores en 2026.

De no hacerlo, el beneficiario corre el riesgo de perder la pensión. Es decir, la notificación del cambio de casa es un deber para las personas que reciben este dinero. Por lo tanto, el programa requiere que las personas vivan en el territorio de México. Si alguien se muda a otro país, pierde el derecho a la pensión.

Para realizar la actualización de datos, el interesado debe llamar a la Línea del Bienestar. El número de contacto es el 800 639 42 64. El servicio funciona de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Es de destacar que también hay atención los sábados, domingos y días de descanso de 9:00 a 19:00 horas. En la llamada, debes proporcionar tus datos. Después de esto, los servidores de la nación buscarán contacto contigo. Ellos darán seguimiento al caso para concluir el trámite como se debe.

¿De cuánto podría ser el aumento de la pensión Pensión Adultos Mayores en 2026?

Es importante mencionar, que el aumento en la pensión de Adultos Mayores para enero de 2026 responde a la cifra de la inflación. La inflación se ubica en 3.61%. Por esta razón, el pago que hoy es de 6,200 pesos subirá en 2026.

Las proyecciones indican un incremento de 224 pesos. Así, el monto total pasaría a 6,424 pesos cada dos meses. Existe la posibilidad de que la cantidad se ajuste a 6,430 pesos por un redondeo, aunque será la presidenta Claudia Sheinbaum quien dará a conocer la cifra oficial.

Es de mencionar, que este programa mantiene alzas desde el año 2018. En aquel entonces, el apoyo era de 1,160 pesos cada dos meses. En el año 2023, la cifra subió a 4,800 pesos. Entre el año 2023 y el año 2024 ocurrió un salto del 25%. Así, el pago llegó a 6,000 pesos en el año 2024. Para el año 2025, el incremento fue de 200 pesos y la cifra alcanzó los 6,200 pesos.

¿Necesito renovar el registro para recibir el pago en enero?

En conclusión, la renovación del registro de la Pensión Adultos Mayores no es un requisito para todos para recibir el aumento en el pago de enero de 2026.

Es decir, solo quienes cambiaron de casa o de teléfono deben actualizar su información en la Línea del Bienestar.

De esta manera, para el resto de la población, el beneficio continuará con el aumento que anuncien las autoridades. Por lo pronto, mantén tu tarjeta en resguardo y espera los anuncios de las fechas de depósito.

