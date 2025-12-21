Confirman Pago Doble de Pensión Adultos Mayores: ¿Quiénes Cobran en Enero y Cuánto? Monto Mínimo

El próximo año viene con todo en cuanto a calendario de pagos se refiere, pues entre los depósitos del IMSS, ISSSTE y del Bienestar se confirmó que habrá un pago doble de pensión para adultos mayores en enero 2026, por tal motivo, acá te decimos quiénes lo cobran y cuánto es el monto mínimo que deben recibir.

Para que no haya dudas, en una nota previa ya te dijimos cuándo depositan la pensión adultos mayores Bienestar, del IMSS y del ISSSTE. Además, te mostramos el calendario anual de pagos del Seguro Social 2026, para que los pensionados y jubilados sepan qué días van a cobrar por mes en todo el año.

¿Qué pensión de adultos mayores dará un pago doble en enero 2026?

Los adultos mayores que van a recibir un depósito doble en enero son los jubilados de la Pensión ISSSTE 2026. Se espera que durante los primeros días de dicho mes, los pensionados de dicho instituto cobren dos pagos, que corresponden a lo siguiente:

Pago de Pensión ISSSTE enero 2026.

Segunda parte del aguinaldo 2025.

A falta de confirmación oficial, se espera que la mensualidad se deposite el 2 de enero 2026. Mientras que la segunda parte del aguinaldo debe ser pagada a más tardar el 15 de enero próximo.

¿Cuánto darán de pago a doble a adultos mayores en enero 2026?

El monto que deben recibir los pensionados y jubilados en enero por concepto de la pensión mínima garantizada del ISSSTE es 6,676.48 pesos. Dicha cifra es con respecto a lo correspondiente en 2025, pues será hasta febrero de 2026 cuando dicha cantidad tenga un aumento, según lo que se establezca en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En cuanto a la segunda parte del aguinaldo, los pensionados del ISSSTE deben recibir por ley 20 días de sueldo en enero 2026. Eso quiere decir que el mínimo que deben cobrar es de 7,814.23. Si a esa cifra se le suma la mensualidad, el total mínimo a cobrar en el primer mes del año es de 14,490.71 pesos mexicanos.

Con toda esta información, los adultos mayores esperan con ansias a que llegue el pago doble de la Pensión ISSSTE enero 2026. Además, muchos de ellos deberán estar pendientes al calendario de pagos Bienestar, que será dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en próximos días.

