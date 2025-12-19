¿Quiénes Recibirán Aguinaldo Completo en Enero 2026? Hasta Este Día Se Puede Pagar por Ley

El 20 de diciembre es el último día para pagar el aguinaldo de la mayoría de empresas y patrones, sin embargo algunos trabajadores lo recibirán completo hasta enero de 2026, y acá en N+ te decimos quiénes lo cobrarán el próximo año y cuándo es la fecha límite por ley.

El pago del aguinaldo en México está a punto de terminar y en caso de que aún no lo hayas recibido, en notas previas te decimos qué pasa si no te lo dan antes de la fecha límite y qué hacer en caso de que esto suceda, de acuerdo con Ley Federal del Trabajo (LFT).

Video. ¿Cuándo Es la Fecha Límite Para que te Paguen el Aguinaldo?

¿Quiénes reciben aguinaldo hasta enero 2026?

Los trabajadores y pensionados que les dan 40 días de aguinaldo recibirán la segunda parte de esta prestación en enero 2026, de acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Estas son las personas que lo reciben completo el próximo año:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades.

El personal de enlace y de mando, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional.

El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero.

Personal militar en activo.

Personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales en dependencias y entidades y al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Jubilados que obtengan una pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho.

El personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es importante recordar que el pago de los 40 días de aguinaldo para estos trabajadores y pensionados se divide en dos partes por igual, por lo que primero se pagan 20 días a partir del 10 de noviembre y antes del 15 de diciembre, plazo que ya se cumplió.

Video. Aguinaldo 2025: ¿Cómo Cuidar el Dinero y Cuándo es el Último Día para Recibirlo?

¿Cuándo es fecha límite para pagar aguinaldo de 40 días?

De acuerdo con el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el último día para recibir la segunda parte del aguinaldo de 40 días es el 15 de enero de 2026, por lo que antes de esta fecha las dependencias deben de cumplir con el pago a los servidores públicos.

El decreto del aguinaldo de 40 días, autorizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el mes de noviembre, con lo que se dio el visto bueno para que todos los servidores comenzarán a recibir esta prestación.