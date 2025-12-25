¿Qué Se Celebra en Enero 2026? Efemérides y Fechas Importantes para Inicial el Año Nuevo

Esta por llegar el primer mes del 2026, un año nuevo que iniciamos con muchos propósitos y retos a cumplir. En N+, te contamos lo que pasará durante enero, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Año Nuevo 2026

El 1 de enero inicia el Año Nuevo 2026 en todo el mundo, en muchos países se celebra con fiesta y juegos artificiales o con show de drones, para evitar la contaminación de la pirotecnia. Es una fecha de armonía en la que las personas festejan con familiares y/o amigos, y se marcan nuevos propósitos a cumplir durante los doce meses, una oportunidad para reinventarse y mejorar en todos los aspectos de la vida. Existen varios rituales para recibir el Año Nuevo, entre ellos el uso de amuletos para la salud, dinero y amor.

Sin embargo, con el Año Nuevo también llega la famosa cuesta de enero, donde se acumulan las cuentas pendientes del Buen Fin y la Navidad, lo que se suma al pago de impuesto de cada año, como el predial, el agua, la tenencia y las colegiaturas, las personas suelen entrar en un estrés financiero

Primera Luna llena del 2026

El 3 de enero podrás disfrutar de la primera Luna llena del 2026, conocida como Luna de Lobo, recibe este nombre porque según las antiguas tribus nativas americanas, las manadas de lobos aullaban fuera de los pueblos en medio de las frías y profundas nieves del invierno. También se le conoce como Luna de Hielo o Luna Fría.

Fases Lunares en enero de 2026

Así queda el calendario lunar del mes de enero de 2026.

3 de enero de 2026: Luna llena o también conocida como Luna de Lobo.

10 de enero de 2026: Cuarto menguante.

18 de enero de 2026: Luna nueva.

26 de enero de 2026: Cuarto creciente.

Día del Periodista

El 4 de enero es el Día del Periodista en México, en conmemoración del aniversario luctuoso de Manuel Caballero, considerado el padre del periodismo moderno; en este día se destaca la labor de un profesionista que informa a la sociedad sobre los hechos más importantes en el mundo, y que ha evolucionado junto con la tecnología.

Día de Reyes

El 6 de enero es Día de Reyes, una tradición cristiana que hace felices a miles de niños que reciben regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar, los magos que venían de Oriente para entregar presentes al niño Jesús de Nazaret, nacido en Belén. Estos obsequios eran oro, incienso y mirra. Miles de personas disfrutan de la tradicional rosca de reyes durante esta celebración.

Día de la Enfermera y Enfermero

El 6 de enero es el Día de la Enfermera, que se celebra desde 1931 gracias a que el Dr. José Castro Villagrana, quien fuera en ese entonces director del Hospital Juárez de México, quien estableció que ese día se les reconociera, ya que consideraba que las enfermeras eran como un “regalo de reyes” para los pacientes. A nivel mundial, el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería.

Choque de trenes en estación Potrero del Metro

El 7 de enero de 2023 se registró el choque de dos trenes, entre las estaciones Potrero y La Raza en la Línea 3 del Metro, que dejó una persona muerta y decenas de heridas. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el accidente fue provocado por un corte de cables en la red de forma dolosa, así como conducción negligente.

Incendio en oficinas centrales del Metro

El 9 de enero se cumplen cuatro años del incendio en el Puesto Central de Control (PCC) de Trenes del Metro de la Ciudad de México, en las oficinas centrales ubicadas en la calle Delicias, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuadras de la estación Salto del Agua. Una elemento de la Policía Bancaria (PBI) murió al caer de un cuarto piso del edificio.

Explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo

El 18 de enero se cumplen siete años de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde 137 personas murieron calcinadas, en el kilómetro 226 del oleoducto que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula.

La explosión provocó muchas muertes debido a que una gran cantidad de personas se encontraban en el lugar recolectando combustible, conocido como huachicol, y otros más por simple curiosidad.

Blue Monday o el Día más triste del año

El 20 de enero es el Blue Monday, una fecha que nació a partir de campañas publicitarias. Su nacimiento, concretamente, sucedió en el año 2005. El psicólogo Cliff Arnall se atribuye haber descubierto la fórmula para explicar la razón del origen del Día más triste del año , que más que una conmemoración, se trata de un supuesto sentimiento colectivo.

Se calcula el día más triste del año a partir del momento en el que coinciden el frío, las deudas de la llamada "cuesta de enero", que se adquirieron durante las fiestas, además del dinero que tendrás que pagar al final del mes. También se añade el tiempo que ha pasado desde Navidad y el fin de las fiestas, pues te has alejado del ambiente de relajación y de tu red de vínculos más cercana.

Eventos deportivos durante enero

Durante el primer mes del 2026 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder.

23 de enero: Inicia el XIV South Asian Games en Pakistán, un evento multidisciplinario para países de Asia Sur, concluye el 31 del mismo mes.

25 de enero: Maratón de Miami, Florida.

31 de enero: Royal Rumble 2026 en Arabia Saudita, considerado un evento clave de lucha libre de la WWE.

Fechas importantes y efemérides de enero 2026, en México

2 de enero: Porfirio Díaz coloca la primera piedra del Monumento a la Independencia, en 1902.

8 de enero: Natalicio de Francisco González Bocanegra, autor de la letra del Himno Nacional Mexicano.

9 de enero: Cuauhtémoc es proclamado emperador de los aztecas, en 1521. Dirigió la defensa de Tenochtitlan contra los españoles.

14 de enero: Se promulga la Lay Nacional de Derechos de Autor, en 1948.

17 de enero: Se funda la Cineteca Nacional, encargada de preservar y difundir la memoria fílmica, en 1974.

21 de enero: Inician las transmisiones de televisión a color, en 1963.

24 de enero: En 1928, se extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años.

25 de enero: Se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Fechas conmemorativas en enero de 2026 en el mundo

1 de enero: Día Internacional del Hijo.

2 de enero: Día Internacional del Policía.

4 de enero: Natalicio de Isaac Newton, matemático y físico británico. Día Mundial del Braille.

6 de enero: Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra.

7 de enero: Navidad Ortodoxa.

13 de enero: Día Mundial de la Lucha contra la depresión y Día Mundial del Chicle.

16 de enero: Día Internacional de Los Beatles.

19 de enero: Día Mundial de la Nieve.

20 de enero: Día de Martin Luther King.

21 de enero: Día Internacional del Abrazo.

27 de enero: Día Internacional en Memoria de las víctimas del Holocausto y Día Internacional del Comunity Manager.

30 de enero: Aniversario luctuoso del hindú pacifista, Mahatma Gandhi.

