Entra en Vigor Nuevo Salario Mínimo en México: ¿Cuánto te Deben Pagar a partir de Hoy?

Este jueves 1 de enero de 2026 entró en vigor en México el segundo aumento al salario mínimo de la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aquí te contamos de cuánto es el aumento al salario mínimo y cómo queda el sueldo en el país y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) a partir de hoy; ¡toma nota!

¿De cuánto es el incremento?

El incremento al salario mínimo general es del 13% y de 5% para la ZLFN, según lo anunció la mandataria nacional el mes pasado durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Además, dijo que aunque el salario mínimo aún se ubica por debajo de su nivel histórico en 1976 en términos reales, el objetivo es seguir elevándolo.

“Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha”, subrayó Sheinbaum.

¿Cómo queda el sueldo?

Con ese incremento, el salario mínimo en el país y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) queda de la siguiente manera:

Salario mínimo pasa de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios (aumento de 13%).

(aumento de 13%). Salario en ZLFN pasa de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios (aumento de 5%).

De esta manera, el sueldo base mensual será de 9 mil 451 pesos (resultado de multiplicar los 315.04 pesos diarios por 30), mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte se pagará al mes como base 13 mil 226 pesos.

La ZLFN está integrada por 45 municipios dentro de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los salarios mínimos profesionales del listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales se incrementarán en el mismo porcentaje que los generales de su área geográfica.

¿Cómo se integra el aumento al salario mínimo?

Según la Comisión, el aumento del salario mínimo general se integra a partir del salario mínimo vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, y un incremento por fijación de 6.5%. En el caso de la ZLFN el incremento es de 5%.

“El MIR, que se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos, que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales”, recordó.

