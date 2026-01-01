Ella Es Sofía Isabela, la Primera Bebé del 2026 en México; ¿Dónde Ocurrió el Nacimiento?
La menor nació en el primer segundo de este nuevo año, en un hospital de especialidad del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México
El primer bebé del 2026 en México nació en el primer segundo de este 1 de enero, en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlalnepantla, Estado de México.
De acuerdo con los médicos que atendieron el parto, se trata de una niña, a quien reportan sana y fuerte, y cuyo nombre es Sofía Isabela.
Un equipo multidisciplinario trabajó en la labor de parto de la señora Andrea Guadalupe Tapia Álvarez, una mujer de 24 años, madre soltera y estudiante universitaria.
Una vez que fue evaluada, Sofía Isabela fue entregada a su madre, para cumplir con el protocolo de apego inmediato que vincula a madre y a hija desde el primer instante del alumbramiento.
La menor nació con un peso de 2.8 kilos y 50 centímetros de longitud. Andrea, originaria de Cuautitlán Izcalli y quien se convirtió en madre por primera vez, habló tras el parto.
Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande
Equipo multidisciplinario trajo a la vida a Sofía
En la cirugía participó un equipo multidisciplinario, en el que estuvieron presentes:
- La médica anestesióloga Elizabeth Rosas.
- La pediatra Paola Marbella Trejo.
- La ginecóloga Zaira Rebollar Martínez.
- La coordinadora clínica del turno nocturno, doctora Rosa Elena Cano Nava.
- La enfermera quirúrgica Blanca Luz Cazares.
- El enfermero circulante Mario Alberto Hernández Reyes.
El Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 está certificado por la OMS y la UNICEF como un Hospital Amigo del Niño y de la Niña (IHAN) por promover la maternidad.
Según estimaciones del gobierno federal, en 2026 nacerán menos de 2 millones de personas y el país seguirá con una tasa lenta de crecimiento poblacional en los próximos años.
Con información de N+
ICM