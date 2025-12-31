Esta Es la Historia de los 33 Cielos para Recibir el Año Nuevo y Disipar la Mala Suerte

Con la ceremonia de la Campana Bosingak en Seúl, Corea del Sur, se recibió el año nuevo 2026 en busca de paz y prosperidad.

Se trata de una campana de bronce que resuena 33 veces a la medianoche para desear paz y prosperidad, simbolizando los 33 cielos del budismo y disipando la mala suerte, así es su historia de esta tradición.

¿Cómo es la despedida del 2026 en Corea de Sur?

Miles de personas se reúnen en el pabellón Bosingak, en el centro de Seúl, donde participaron en la tradicional cuenta regresiva de año nuevo a medianoche, la campana de bronce de Bosingak suena 33 veces en representación de los 33 cielos del budismo para atraer la paz y prosperidad para el año que inicia.

Después la celebración continúa con un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales.

¿Cuálquier persona puede tocar las campanas?

Once ciudadanos son seleccionados para la "Ceremonia de Toque de Campana de Nochevieja" para dar la bienvenida al Año Nuevo.

Este 2025, entre los seleccionado se encuentran:

Un conductor de autobús que salvó a un transeúnte dos veces

Un consejero voluntario con 25 años de dedicación a la prevención del suicidio

Un desarrollador de carriles peatonales de seguridad con código de colores.

El Gobierno Metropolitano de Seúl anunció la selección de 11 ciudadanos para participar en la tradicional Ceremonia de Toque de Campana de Nochevieja, que se celebra en el Pabellón Bosingak en Jongno-gu a la medianoche.

Cada uno de los ciudadanos seleccionados tocan la campana un total de 33 veces, dando la bienvenida oficial al Año Nuevo.

Los participantes fueron seleccionados mediante nominaciones y recomendaciones públicas, seguidas de una revisión realizada por el Comité de Selección de Campaneros.

Los seleccionados representan a personas que han demostrado dedicación y logros en diversos sectores de la sociedad y han servido como modelos positivos en sus comunidades.

¿Cuál es el origen de tocar la campana 33 veces?

La tradición de tocar la campana 33 veces tiene su origen en el budismo y simboliza al Bodhisattva Avalokitesvara manifestándose en 33 formas celestiales para salvar a todos los seres.

