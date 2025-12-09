Telescopio James Webb Capta Supernova Más Antigua Jamás Vista; Se Formó Poco Después de Big Bang

El telescopio espacial James Webb captó una supernova de 13 mil millones de años de antigüedad, la más vieja descubierta hasta la fecha. La supernova habría ocurrido apenas 730 millones de años después del Big Bang.

Una supernova ocurre cuando una estrella colapsa al quedarse sin combustible y explota.

El James Webb consiguió captar los remanentes de la explosión de rayos gamma ocurrida en la infancia del universo.

¿Qué es una supernova?

Las estrellas se forman cuando se contraen grandes nubes de gas. Al aumentar la gravedad en estas nubes, los átomos se contraen hasta fusionarse. Los átomos de hidrógeno se comprimen tanto que se convierten en helio.

La reacción termonuclear libera fotones y enciende la maquinaria de una estrella. A lo largo de su vida, las estrellas dependerán del equilibrio entre la gravedad que empuja hacia el núcleo y las fuerzas que empujan hacia afuera al fusionar átomos de hidrógeno.

Cuando las estrellas envejecen y ya no tienen tanto hidrógeno disponible, comienzan a fusionar el helio en elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno. A partir de este punto, si la estrella es pequeña, como nuestro Sol, se expandirá en su fase terminal y eventualmente se convertirá en una enana blanca, pesada y compacta, pero también fría.

En cambio, cuando una estrella es al menos ocho veces más grande que el Sol, su vida terminará de forma violenta: al quedarse sin combustible, el equilibrio roto desencadenará una explosión conocida como supernova. En esta explosión se liberan grandes cantidades de rayos gamma (la forma de luz con mayor energía) y se desperdigan átomos de elementos valiosos como el carbono y el oxígeno por grandes distancias estelares.

Para que surgiera la vida en la Tierra, con base en el carbono y atada al agua, primero tuvieron que nacer y morir múltiples generaciones de estrellas en supernovas. De ahí que Carl Sagan célebremente dijera que “somos polvo de estrellas”.

Una supernova casi al inicio del universo

Ahora, dos nuevos artículos publicados en la revista Astronomy and Astrophysics Letters dan cuenta de un descubrimiento que nos lleva casi al inicio del universo. El telescopio espacial James Webb captó la supernova más vieja que se haya descubierto hasta la fecha.

La supernova llamada GRB 250314A tiene 13 mil millones de años de antigüedad. Eso quiere decir que el universo tenía apenas 730 millones de años cuando dicha estrella explotó.

Al respecto, Andrew Levan, profesor de la Universidad de Radboud en Nimega, Países Bajos, y autor principal de ambos artículos, señaló a la NASA:

Solo el James Webb pudo demostrar directamente que esta luz proviene de una supernova, una estrella masiva en colapso. Esta observación también demuestra que podemos usar el Webb para encontrar estrellas individuales cuando el universo tenía tan solo el 5% de su edad actual.

Esta supernova fue captada gracias a que fue acompañada de una notable explosión de rayos gamma, un fenómeno poco frecuente que los científicos cazan con cuidado. Según la NASA, una peculiaridad de GRB 250314A es que su luz se ha “estirado” a medida que ha viajado por el universo.

Como el cosmos se expande, en consecuencia la luz también parece estirarse con él a la distancia. Dicho fenómeno se conoce como corrimiento hacia el rojo, debido a que la luz azul, con mayor energía, pasa al color rojo, más débil:

Dado que explotó tan temprano en la historia del universo, su luz se estiró a medida que el cosmos se expandía a lo largo de miles de millones de años. A medida que la luz se estira, también lo hace el tiempo que tardan en desarrollarse los eventos.

Captan a GRB 250314A, la supernova más vieja descubierta hasta ahora, casi al inicio del universo. Foto: NASA

Tres meses después de que se captó el estallido de rayos gamma, el James Webb volteó hacia la supernova, pues estas explosiones suelen aumentar su brillo con el tiempo. Cuando alcanzó su máximo brillo, el telescopio espacial pudo reconocer que la supernova estaba a 13 mil millones de años de distancia. Gracias a la relatividad sabemos que el espacio y el tiempo son formas de un mismo fenómeno, por lo que una explosión ocurrida hace 13 mil millones de años es lo mismo que una explosión ocurrida a 13 mil millones de años de distancia.

Algo que sorprendió a los científicos responsables de este descubrimiento es que esta supernova, ocurrida en los primeros mil millones de años del universo, se parezca tanto a las que ocurren hoy en día. Al respecto, Nial Tanvir, coautor y profesor de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, declaró a la NASA:

Nos adentramos con la mente abierta. Y he aquí que el Webb demostró que esta supernova se ve exactamente igual que las supernovas modernas.

