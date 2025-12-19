Regreso a Clases SEP en Enero 2026: ¿Cuándo Es y Cuántos Días Faltan para Volver a la Escuela?

A partir de hoy, inician las vacaciones de invierno para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por lo que los padres de familia ya se preguntan cuándo es el regreso a clases en enero 2026, y acá te decimos cuántos días faltan para entrar a la escuela nuevamente.

Aunque el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marcaba este viernes como el último día de clases, se suspendieron las actividades en algunas escuelas del país, de tal forma que dichos alumnos de nivel básico ya se encuentran disfrutando del periodo vacacional.

¿Cuándo es el regreso a clases en enero 2026?

Oficialmente, las vacaciones de invierno abarcan del 22 de diciembre al 6 de enero, sin embargo los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresan a clases hasta el lunes 12 de enero de 2026, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Esto debido a que del 7 al 9 de enero se realizarán talleres intensivos para personal con funciones de dirección y para docentes, por lo que maestros, maestras y directivos volverán a las escuelas días antes de que lo hagan los estudiantes para alistar todo para el regreso a clases 2026.

¿Cuántos días faltan para entrar a la escuela en enero 2026?

A partir de este viernes 19 de diciembre, faltan 23 días para el regreso a clases el 12 de enero de 2026, es decir que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un poco más de tres semanas de vacaciones de invierno.

De esta forma, los estudiantes podrán disfrutar de muchos días importantes de descanso como la Nochebuena y Navidad, que se celebran el 24 y 25 de diciembre de 2025, Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero de 2026.

A partir de Navidad quedarán 17 días para el regreso a clases

A partir de Año Nuevo faltarán 10 días para entrar a la escuela

En Día de Reyes faltarán 5 días para entrar a la escuela

