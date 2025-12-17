Habrán Cenas Gratuitas por Navidad y Año Nuevo en Puebla ¿Dónde se Llevarán a Cabo?
N+
Las autoridades anunciaron que en el marco del Festival Navideño "Por Amor a Puebla 2025" se realizarán cenas gratuitas el 24 y 31 de diciembre.
COMPARTE:
El Gobierno del Estado anunció este miércoles 17 de diciembre que en el marco del Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025 se realizarán cenas gratuitas con motivo de la navidad y el año nuevo.
En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber sobre estos eventos que tienen como objetivo recibir a todas las familias y personas que no tienen donde pasar estas fechas especiales.
Noticia relacionada: Festival Navideño Por Amor a Puebla 2025: ¿Cuándo es el Encendido del Árbol en Los Fuertes?
Habrá cenas gratuitas por navidad y año nuevo en Puebla
La titular de la Dirección de Convenciones y Parques del Estado de Puebla, Michelle Talavera Herrera, dio a conocer que en estas fechas importantes se ofrecerán cenas gratuitas en el Centro Expositor.
De acuerdo con la funcionaria, las familias podrán disfrutar no solo de la comida, sino también de espectáculos que llevarán la magia navideña a cada uno de sus corazones.
El 24 y 31 de diciembre como ya lo ha dado a conocer nuestro gobernador, se darán cenas navideñas completamente gratuitas y van a poder disfrutar de un espectáculo con música.
Encendido del árbol del Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025
El Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025 se llevará a cabo del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero de 2026, en un horario de 17:00 a 23:00 horas, de martes a domingo, y utiliza 30 mil metros cuadrados del Centro Expositor para crear un recorrido inmersivo.
El encendido del árbol navideño se realizará este sábado a las 18:00 horas en el Centro Expositor, accesando por el Salón Puebla 4, mismo que será encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Historias recomendadas:
- Festival Acatzingo Navideño 2025 en Puebla; ¿Cuándo se Realizará el Desfile?
- Llega la Magia a Tlaxcala con el Show "Un Cuento de Navidad sobre Hielo" 2025 ¿Cuándo y Dónde?
- Invitan a una “Navidad de Altura” en la Exfábrica Textil de Metepec en Atlixco, Puebla
Con información de Ana Celia Lara
GMAZ