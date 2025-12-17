Habrán Cenas Gratuitas por Navidad y Año Nuevo en Puebla ¿Dónde se Llevarán a Cabo?

El Gobierno del Estado anunció este miércoles 17 de diciembre que en el marco del Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025 se realizarán cenas gratuitas con motivo de la navidad y el año nuevo.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber sobre estos eventos que tienen como objetivo recibir a todas las familias y personas que no tienen donde pasar estas fechas especiales.

Noticia relacionada: Festival Navideño Por Amor a Puebla 2025: ¿Cuándo es el Encendido del Árbol en Los Fuertes?

Habrá cenas gratuitas por navidad y año nuevo en Puebla

La titular de la Dirección de Convenciones y Parques del Estado de Puebla, Michelle Talavera Herrera, dio a conocer que en estas fechas importantes se ofrecerán cenas gratuitas en el Centro Expositor.

Se ofrecerán cenas gratuitas en navidad y año nuevo para los poblanos. Foto: Gobierno de Puebla

De acuerdo con la funcionaria, las familias podrán disfrutar no solo de la comida, sino también de espectáculos que llevarán la magia navideña a cada uno de sus corazones.

El 24 y 31 de diciembre como ya lo ha dado a conocer nuestro gobernador, se darán cenas navideñas completamente gratuitas y van a poder disfrutar de un espectáculo con música.

Encendido del árbol del Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025

El Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025 se llevará a cabo del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero de 2026, en un horario de 17:00 a 23:00 horas, de martes a domingo, y utiliza 30 mil metros cuadrados del Centro Expositor para crear un recorrido inmersivo.

El encendido del árbol navideño se realizará este sábado a las 18:00 horas en el Centro Expositor, accesando por el Salón Puebla 4, mismo que será encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ