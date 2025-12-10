Festival Acatzingo Navideño 2025 en Puebla; ¿Cuándo se Realizará el Desfile?

La navidad sigue llegando con paso firme a todos los municipios del estado de Puebla, y en esta ocasión será el turno de Acatzingo, dándose este miércoles la presentación de su festival “Acatzingo Navideño 2025”.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber sobre este evento que llevará la navidad a esta demarcación, sus actividades principales y las fechas en las que se llevarán a cabo.

Noticia relacionada: ¿Por Dónde Pasará el Desfile de Reyes Magos 2026 en Puebla? Ruta de Carros Alegóricos y Drones

Festival “Acatzingo Navideño 2025” en Puebla: Actividades y Fechas

Las actividades del Festival “Acatzingo Navideño 2025” iniciarán este domingo 14 de diciembre con el Encendido del Árbol de Navidad que se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Zócalo Municipal.

Ese mismo día también dará inicio su Villa Iluminada que se encontrará encendida hasta el próximo 12 de enero de 2026. De la misma manera ese domingo se presentará la compañía de danza moderna Studio 1 y la Orquesta Sinfónica del municipio.

El 17 de diciembre se realizará el Desfile Navideño en Acatzingo. Foto: X @arq_abrahan_mj

Posteriormente, el miércoles 17 de diciembre a las 18:00 horas, se llevará a cabo el Desfile Navideño que iniciará en el Zócalo Municipal, mismo que contará con aproximadamente tres mil participantes, destacando seis marching bands, 40 contingentes de diferentes centros educativos y la iniciativa privada.

Se realizarán dos pastorelas; la primera el 14 de diciembre a cargo de la compañía teatral Mariapolis el Diamante, y la segunda el 20 de diciembre titulada “Él es Melchor, él es Gaspar y el otro donde está” por alumnos del Taller de Teatro de Acatzingo.

¿Cómo llegar a Acatzingo desde la ciudad de Puebla?

El municipio de Acatzingo se encuentra aproximadamente a una hora de camino de la capital poblana en automóvil tomando la autopista Puebla-Córdoba.

Para llegar en autobús se puede hacer desde la terminal de autobuses CAPU donde existe más de una opción que se adapta a tu tiempo y presupuesto.

Encendido del Árbol de Navidad en la Antena de Televisa Puebla 2025

Por último, autoridades municipales destacaron que se cuenta con una capacidad hotelera de 250 habitaciones distribuidos en 19 hoteles de la cabecera, además esperan una derrama económica local y regional de dos millones 500 mil pesos.

Historias recomendadas:

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ