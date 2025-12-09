¿Por Dónde Pasará el Desfile de Reyes Magos 2026 en Puebla? Ruta de Carros Alegóricos y Drones
Se implementarán cierres viales desde hora y media del arranque del Desfile de Reyes Magos 2026 por la capital poblana.
Por segundo año consecutivo, el Gobierno de la Ciudad de Puebla apuesta por la innovación y el cuidado del medio ambiente con el espectáculo de 140 drones que acompañarán al Desfile de Reyes Magos 2026.
En NMás Puebla te contamos el recorrido que tendrán las figuras luminosas y coreografías aéreas, que conformarán el espectáculo en el marco del Día de Reyes 2026.
Noticia relacionada: Llegan los Reyes Magos a Puebla con Carros Alegóricos y Drones ¿Cuándo Será el Desfile?
Horario y Recorrido de los Carros Alegóricos y Espectáculo de Drones del Desfile de Reyes 2026 de Puebla
Como parte de la campaña Vive el Invierno en Puebla Capital y con el objetivo de celebrar el espíritu de la temporada con chicos y grandes, el Ayuntamiento a través del DIF invita a las familias poblanas a disfrutar del tradicional “Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable”, mismo que se llevará a cabo en conjunto con una empresa de telefonía móvil.
El desfile está programado para el próximo sábado 3 de enero, a las 18:30 horas, teniendo como punto de partida la Avenida Juárez y 25 Sur. El contingente ontinuará sobre la 13 sur, y bajará sobre Avenida Reforma - Juan de Palafox y Mendoza hasta concluir en la 6 Norte de la ciudad de Puebla.
Habrá cierres viales por el “Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable” 2026 en Puebla
El ayuntamiento capitalino dio a conocer que el contingente del Desfile de Reyes 2026 estará conformado por 10 carros alegóricos, así como más de 10 bandas de música y bandas de guerra, y un espectáculo de 140 drones.
La Policía Municipal implementará un operativo de seguridad y gestión vial, para garantizar el orden y la paz pública durante el evento.
Por lo anterior, habrá cierres viales que iniciarán a las 17:00 horas, y la apertura de calles se hará paulatinamente conforme el desfile vaya avanzando en su trayecto. En el operativo apoyarán efectivos a bordo de bicicletas. La Unidad Canina (K9) brindará seguridad perimetral para cuidado de participantes y asistentes.
Durante la presentación del evento se enfatizó que este desfile es más que un recorrido: es un regalo de esperanza para todas las familias que se reúnen para vivir juntos la magia de esta fecha.
