El Gobierno de la Ciudad a través del DIF Puebla Capital invita a las familias poblanas a disfrutar del tradicional “Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable” 2026, mismo que se llevará a cabo a inicios del año nuevo.

En NMás Puebla te explicamos las novedades, el recorrido y el horario que tendrá el desfile de Melchor, Gaspar y Baltazar, por las calles de la capital.

¿Cuándo será el Desfile de Reyes Magos 2026 en Puebla capital? Habrá carros alegóricos y drones

Todo está listo para que el próximo sábado 3 de enero de 2026, los Reyes Magos marchen por las calles de Puebla capital.

El Gobierno de la ciudad organiza este desfile en el que participarán más de mil personas, 10 carros alegóricos y habrá sorpresas para los asistentes.

Por segundo año consecutivo el espectáculo de drones hará gala de esa noche, al inicio con 40 equipos voladores y al final aparecerán 100 más. Así lo explicó el Director del SMDIF en Puebla, Jesús Alejandro Cortés Carrasco.

Tendremos dos momentos especiales: el primero, al inicio del desfile, cuando 40 drones despegarán minutos antes del banderazo de salida. Estos drones darán la bienvenida al recorrido dibujando en el cielo formas y símbolos que marcarán el inicio de la celebración. El segundo, al cierre del desfile, cuando 100 drones se elevarán desde la plancha de la Catedral de Puebla.

Explicó que el show está pensado para iluminar el corazón de nuestra ciudad con imágenes de los Reyes Magos, estrellas, coronas y figuras que seguramente sorprenderán al público.

Policía Municipal de Puebla vigilará el recorrido de los Reyes Magos durante su desfile en 2026

Se esperan más de 57 mil asistentes para entregar personalmente sus cartas a los reyes magos. El paso de los carros alegóricos, las bandas de música y los participantes se hará desde Avenida Juárez hasta Juan de Palafox y Mendoza y 6 sur.

Festival Navideño "Por Amor a Puebla" en Zona Cívica 5 de Mayo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) implementará un operativo de seguridad y gestión vial, para garantizar el orden y la paz pública durante el evento.

