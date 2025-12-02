La mañana de este martes 2 de diciembre fue presentado el Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025, con el que se iluminará la zona de Los Fuertes y el Centro Expositor para deleite de las familias poblanas y turistas.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber sobre este evento realizado con el objetivo de que los poblanos vivan la magia de la temporada a través de experiencias culturales, artísticas y recreativas completamente gratuitas.

Noticia relacionada: Magna Posada y Desfile Navideño en la Villa Mágica Zacapoaxtla Puebla 2025 ¿Cuándo Inicia?

Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025: Fechas y Horario

El Festival Navideño “Por Amor a Puebla” 2025 se llevará a cabo del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero de 2026, en un horario de 17:00 a 23:00 horas, de martes a domingo, y utiliza 30 mil metros cuadrados del Centro Expositor para crear un recorrido inmersivo.

La decoración rinde homenaje a la identidad cultural y a las tradiciones mexicanas, inspirándose en elementos icónicos como los ángeles, nochebuenas, piñatas y las tradicionales esferas.

Este evento navideño finalizará hasta el 4 de enero de 2026 | Foto: Archivo N+

Con el concepto rector "Ilumina tu corazón", el Festival busca trascender el simple deslumbre. Por ello, cada intervención de luz llevará el nombre de un valor, lo que invita a la reflexión sobre los elementos que unen y fortalecen a la sociedad.

La misión del Festival es brindar un encuentro lleno de alegría y cultura, con la visión de consolidarse como una celebración anual que represente el espíritu de una Navidad profundamente mexicana y poblana.

Festival Navideño “Por Amor a Puebla” espera a más de 400 mil asistentes

De acuerdo con la directora del organismo público descentralizado, Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, esperan más de 400 mil asistentes y una derrama económica de 80 millones de pesos.

Encendido del Árbol de Navidad en la Antena de Televisa Puebla 2025

Talavera Herrera dijo que gracias al trabajo coordinado de las Secretarías de Desarrollo Turístico, Arte y Cultura, Seguridad Pública y Gobernación, se garantiza que el Festival se realice con orden, seguridad y alta calidad.

Historias recomendadas:

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ