Llega la Magia a Tlaxcala con el Show "Un Cuento de Navidad sobre Hielo" 2025 ¿Cuándo y Dónde?

Falta muy poco parra el arranque de la Villa Navideña de Tlaxcala 2025, a celebrarse en el corazón de la capital del estado. Las actividades prometen una experiencia llena de luz y magia propia de la temporada para disfrutar en familia.

En NMás Puebla, te contaremos sobre las principales atracciones, horarios y costos para vivir la ilusión de la Navidad durante el mes de diciembre 2025 y parte de enero 2026.

Fechas y costo para el show "Un Cuento de Navidad" en la Villa Navideña de Tlaxcala 2025

A partir del 14 de diciembre y hasta el 2 de enero, abre sus puertas la Villa Navideña 2025 en Tlaxcala, en el Recinto Ferial de la capital. Entre las actividades más importantes para toda la familia, destaca el show denominado Un Cuento de Navidad sobre Hielo 2025, que contará con diferentes funciones para que nadie se pierda del espectáculo.

Además, destacan las atracciones visuales más importantes como el Desfile Navideño y el Nacimiento monumental. Entre las actividades de diversión, destaca la presencia de los juegos mecánicos, y las pista de carreras para go karts. El costo del acceso a la feria será de 10 pesos por persona.

Show Internacional "Un Cuento de Navidad" sobre hielo.

Todos los días

6:00 pm. y 8:00 pm.

Lienzo Charro

Entrada gratuita

Exhibición de Nacimiento Monumental de la Familia Huitrón

Todos los días

Salón Ixtacuixtla

Desfile Navieño

Viernes y sábados

7:00 pm.

Pasillos de Villa Navideña

Noticia relacionada: Vive la Navidad Mágica 2025 en Tlaxcala: Cartelera Completa de Actividades y Conciertos Gratis

Programa de actividades de la Villa Navideña Tlaxcala 2025

El resto de las actividades fueron diseñadas para disfrutar en familia de exhiciones y atracciones interactivas al interior del recinto ferial, alrededor del Lienzo Charro. Destacan espectáculos y actividades como:

Concierto Navideño 2025 por la banda monumental de la SEPE-USET

Martes 16 de diciembre 2025

7:00 pm.

Posada tradicional

Viernes 19 de diciembre de 2025

7:00 pm.

Triángulo, frente a Lienzo Charro

Concurso de Disfraces: Navidad con Huellitas

Viernes 26 de diciembre de 2025

7:00 pm.

Túnel, frente a Palenque

Rosca monumental

Viernes 2 de enero de 2026

7:00 pm.

Triángulo, frente Lienzo Charro

Trenecito Navideño

Todos los días

Pasillos de Villa Navideña

Gratuito de 4:00 pm. a 5:00 pm.

Con costo de 5:00 pm. en adelante

Para consultar el resto de atracciones que conforman la Villa Navideña de Tlaxcala 2025, existe un folleto digital interactivo del evento para visualizar todas las fechas y horarios por actividad.

Historias recomendadas:

Con información del Gobierno de Tlaxcala

JAPR