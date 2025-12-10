Invitan a una “Navidad de Altura” en la Exfábrica Textil de Metepec en Atlixco, Puebla

A partir del 9 de diciembre de 2025, el Centro Vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Atlixco–Metepec del IMSS, abre puertas a visitantes para dar vida a la tradicional “Navidad de Altura”, un evento decembrino de la región.

Con entrada gratuita, el complejo promete recibir a miles de visitantes quienes podrán disfrutar de espectáculos, iluminación temática y actividades diseñadas para toda la familia.

Navidad de Altura 2025 en Centro Vacacional Metepec: Habrá actividades de la temporada con acceso gratuito

La Navidad de Altura ofrecerá espacios decorados, áreas especiales para fotografías, presentaciones artísticas y diversas sorpresas que serán reveladas conforme se acerque la fecha. Así lo indicó Luisa Aleida Galicia, en el Centro Vacacional IMSS Metepec.

Iniciando la temporada de altura del 9 al 12 de enero tenemos esta parte de la iluminación de todo el centro vacacional un edificio histórico por el INAH y es un edificio que se tiene que lucir en todos los espacios.

El objetivo del IMSS es brindar experiencia accesible y segura, aprovechando el entorno natural del Complejo Atlixco–Metepec y la gran afluencia que caracteriza la temporada decembrina.

Las actividades comenzaron el 9 de diciembre y terminarán hasta enero de 2026.

¿Dónde se ubica el Centro Vacacional del IMSS en Metepec? El complejo fue fábrica textil el siglo pasado

Originalmente fue la fábrica de hilados, tejidos blanqueados y acabados de algodón de Metepec, y abrió sus puertas en septiembre de 1902 inaugurada por el Presidente Porfirio Diaz.

En su momento fue la segunda fábrica más grande del país, y durante más de 60 años se consolidó como un emporio textilero de Puebla y la región.

Historia y Secretos de la Fábrica Textil de Metepec en Atlixco, Puebla

Este inmueble ha resistido sismos como los del 85 y el 99, pero el del 19 de septiembre de 2017 fue devastador para algunos de estos espacios. El recinto que hoy funciona como un destino de entretenimiento familiar, se ubica en la comunidad de Metepec del municipio de Atlixco en Puebla.

Otro de los embates que ha tenido que resistir este Centro Vacacional fue la contingencia sanitaria del coronavirus en 2020. La pandemia provocó que se suspendieran actividades durante casi año y medio.

