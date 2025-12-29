¿Cuáles Son las Calles Cerradas por Festejo de Año Nuevo 2026 en Paseo de la Reforma?

En la Ciudad de México (CDMX) llevan a cabo los preparativos para el festejo de Año Nuevo, por lo que habrá calles cerradas. En N+ te compartimos cuáles son para que tomes tus previsiones si transitas por la zona centro.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX), las calles cerradas por la instalación de logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia son las siguientes:

Eje 2 Poniente.

Florencia desde Avenida Chapultepec.

