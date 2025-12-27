Desfile de Año Nuevo 2026 en Veracruz: Horario, Ruta y Lista de Actividades Gratis que Habrá

Para recibir el año nuevo 2026 en Veracruz, habrá actividades gratuitas en el puerto, por lo que te compartimos todos los detalles, para que sepas a dónde ir para dar la cuenta regresiva y disfrutar de un desfile único.

De acuerdo con autoridades oficiales, la cuenta regresiva se llevará a cabo poco antes de las 12:00 am en la explanada del Aquarium de Veracruz, donde además habrá música, baile y fuegos artificiales, para recibir el año nuevo 2026.

Mientras que para el 01 de enero del 2026, se realizará un desfile con 10 kilómetros de festejo en punto de la 1:30 am, el cual se dividirá en dos rutas partiendo del Hotel Lois.

Video: Instalan Nacimiento Monumental Magia de Belén con 2500 Piezas en Coatzacoalcos, Veracruz

Ruta 1:

Asta bandera

Acuario

Plaza Magisterial

Parque de Las Naciones

Ruta 2:

Playa Tortuga

Plaza de Los Valores

Plaza Sol

Actividades gratuitas para recibir año nuevo 2026 en Veracruz

Además del desfile que habrá en Veracruz para recibir el año nuevo 2026, se realizarán distintas actividades gratuitas tanto para locales y turistas que se encuentren pasando las fiestas navideñas en el estado.

A partir de las 10:00 horas del 31 de diciembre se llevarán a cabo actividades en el Aquarium del Puerto de Veracruz, el callejón Toña la Negra, la central de Autobuses, el Aeropuerto Heriberto Jara Corona, un café del Centro Histórico y en el Baluarte de Santiago.

Noticia relacionada: Desfile en Veracruz del 31 de Diciembre 2025: Ruta y Horarios para Despedir El Año Viejo

Posteriormente, a las 12:30 horas se podrá disfrutar del primer desfile que recorrerá el Centro Histórico, desde el Parque Zamora, atravesando por la calle independencia, para finalizar en el Zócalo de la ciudad.

En este se podrán observar carros alegóricos, elencos artísticos, bastoneras, marching bands, batucadas y comparsas caracterizadas por grupos de viejos. A partir de las 15:30 horas, se presentarán grupos locales en el escenario del Zócalo.

Historias recomendadas:

LLZH