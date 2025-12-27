Desfile de Año Nuevo 2026 en Veracruz: Horario, Ruta y Lista de Actividades Gratis que Habrá
En Veracruz se llevarán a cabo distintas actividades para recibir el año nuevo 2026, te compartimos todos los detalles
Para recibir el año nuevo 2026 en Veracruz, habrá actividades gratuitas en el puerto, por lo que te compartimos todos los detalles, para que sepas a dónde ir para dar la cuenta regresiva y disfrutar de un desfile único.
De acuerdo con autoridades oficiales, la cuenta regresiva se llevará a cabo poco antes de las 12:00 am en la explanada del Aquarium de Veracruz, donde además habrá música, baile y fuegos artificiales, para recibir el año nuevo 2026.
Mientras que para el 01 de enero del 2026, se realizará un desfile con 10 kilómetros de festejo en punto de la 1:30 am, el cual se dividirá en dos rutas partiendo del Hotel Lois.
Ruta 1:
- Asta bandera
- Acuario
- Plaza Magisterial
- Parque de Las Naciones
Ruta 2:
- Playa Tortuga
- Plaza de Los Valores
- Plaza Sol
Actividades gratuitas para recibir año nuevo 2026 en Veracruz
Además del desfile que habrá en Veracruz para recibir el año nuevo 2026, se realizarán distintas actividades gratuitas tanto para locales y turistas que se encuentren pasando las fiestas navideñas en el estado.
A partir de las 10:00 horas del 31 de diciembre se llevarán a cabo actividades en el Aquarium del Puerto de Veracruz, el callejón Toña la Negra, la central de Autobuses, el Aeropuerto Heriberto Jara Corona, un café del Centro Histórico y en el Baluarte de Santiago.
Posteriormente, a las 12:30 horas se podrá disfrutar del primer desfile que recorrerá el Centro Histórico, desde el Parque Zamora, atravesando por la calle independencia, para finalizar en el Zócalo de la ciudad.
En este se podrán observar carros alegóricos, elencos artísticos, bastoneras, marching bands, batucadas y comparsas caracterizadas por grupos de viejos. A partir de las 15:30 horas, se presentarán grupos locales en el escenario del Zócalo.
