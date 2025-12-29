Metro CDMX en Año Nuevo 2026: Así Será Horario Especial el 31 de Diciembre y 1 de Enero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México tendrá horario especial por el Año Nuevo 2026, por lo que aquí te brindamos los detalles del servicio el 31 de diciembre y el 1 de enero, para que tomes previsiones y planees tus traslados.

El Metro de la CDMX opera normalmente de 05:00 horas a 24:00 horas en días laborales; de 06:00 a 24:00 horas los sábados y de 07:00 a 24:00 horas en domingos y días festivos.

Pero ahora, el STC Metro emitió una tarjeta informativa en sus redes sociales para informar sobre el ajuste del horario por el Año Nuevo 2026. ¡Toma nota!

¿A qué hora abrirá y cerrará el Metro CDMX en Año Nuevo?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que así será el horario especial de fin de año:

Miércoles 31 de diciembre 2025: El servicio será de 05:00 a 23:00 horas. La última salida de trenes desde terminales será a las 22:30 horas.

El Metro CDMX enfatizó que este horario especial aplicará en todas las estaciones de la Red.

¿Sabías qué?

La Red del Metro está integrada por las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12.

En total tiene una longitud de 226.488 kilómetros.

Cuenta con 195 estaciones distribuidas en 12 líneas, de las cuales dos son férreas, mientras que el resto emplean ruedas neumáticas.

El Metro abarca túneles subterráneos, puentes elevados y vías a nivel de calle.

Transporta un aproximado de 5 millones de usuarios diariamente.

El Sistema de Transporte Colectivo tiene un parque vehicular de 390 trenes.

