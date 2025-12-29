"Vimos la Gente que Gritaba": Narran Rescate en Accidente del Interoceánico que Dejó 13 Muertos

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, pobladores y sobrevivientes contaron a N+ cómo fue la escena trágica del accidente y las labores de rescate del convoy, donde murieron 13 personas y decenas más resultaron heridas.

Juan Manuel Iglesias López, uno de los pasajeros, dijo que viajaba con su esposa y su hijo, a quien logró rescatar. En entrevista, aseguró que iba en el vagón que cayó "al precipicio".

Él resultó herido, fue llevado a un hospital en Juchitán y dado de alta horas después, al igual que su pareja, sin embargo, su hijo seguía internado hasta la noche del 28 de diciembre.

Yo fui uno de los sobrevivientes del vagón que se cayó como 12, 15 metros al precipicio, se desconectó. Rescaté a mi hijo, mi hijo ahorita está hospitalizado, mi esposa ya fue dada de alta y yo recién estoy dado de alta

Mi esposa salió porque fue ella quien menos (se lesionó), tuvo fractura, pero yo salí después con mi hijo, pero había mucha gente lastimada dentro del vagón

Los vecinos de Nizanda fueron llamados a auxiliar a las personas que estaban atrapadas entre los vagones, contó un habitante, quien se sorprendió por la tragedia. El señor dijo que muchos heridos clamaban por ayuda para salir del tren, que quedó "desbaratado".

Pues vocearon, aquí vocearon para que fuéramos a apoyar, como se llama, a rescatar a las personas y sí fuimos, todo desbaratado, ahora sí los trenes tirados

Cuando entramos adentro vimos la gente que gritaba. Yo fui uno que entré adentro y me decían 'ayúdame', pero ¿cómo los ayudábamos a todos?

"Una cortada en la cabeza"

Belisario Chávez Vázquez dijo que su cuñado fue hospitalizado y sería dado de alta, pero su sobrino resultó con una cortada en la cabeza, por lo que fue trasladado a Oaxaca, capital.

Pues él tiene lesiones en el cuerpo, en el pie, no sé, en el derecho o en el izquierdo, llegó muy lastimado, pero ya le hicieron un estudio y todo salió bien gracias a Dios, ya él en unos momentos le dan de alta

-¿Sus familiares?, se le preguntó.

"Su esposa se dio de alta muy rápido, su hijo se lo llevaron a la capital, porque tiene una cortada en la cabeza, entonces le van a hacer un estudio más que no lo podían hacer", indicó desde un hospital en Matías Romero.

🚨 Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/tx8QVDDr4R — Gobernación (@SEGOB_mx) December 29, 2025

Los primeros en llegar al rescate

Una funcionaria municipal agregó que personas de varias localidades aledañas acudieron a prestar auxilio. Llevaron lazos y otros materiales que tenían a la mano para salvar a la gente.

"A las primeras horas del accidente las comunidades vinieron a ayudar, fueron los primeros que empezaron el rescate", dijo a N+ Zenaida Ordaz García, agente municipal de El Morrito Asunción Ixtaltepec.

Tuvieron que traer, ahora sí que mecates para poderlos subir porque estaban en peñasco, entonces sí se complicó, pero, afortunadamente, como eran muchas las personas, muchas las manos de ayuda

Fidel Moya Reyes, habitante de Nizanda, dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas. Él contó hasta 10 ambulancias acompañadas por personal de la Secretaría de Marina.

El descarrilamiento con 250 personas a bordo

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió cuando circulaba por el tramo de Nizanda, Oaxaca, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, sobre la Línea Z. La Semar, encargada de la operación de este servicio, dijo que hasta las 18:00 horas del domingo se reportaban 98 personas lesionadas, de las cuales 36 fueron trasladadas a hospitales de la región.

Por la noche, alrededor de las 23:00 horas, la Secretaría de Gobernación actualizó la cifra de hospitalizados a 70, según una lista en que difundió nombres y los centros médicos donde eran atendidos.

Según la Armada, en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros. Para las labores de búsqueda y rescate se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con… pic.twitter.com/438pQHGeMi — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 28, 2025

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los heridos fueron atendidos en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Y dio instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen a la zona para atender personalmente a las familias afectadas, junto con delegados del IMSS e IMSS-Bienestar.

En tanto, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por el caso, informó la titular de la dependencia ministerial federal, Ernestina Godoy.

El Tren Interoceánico fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El servicio ferroviario forma parte de una iniciativa más amplia para impulsar los trenes de pasajeros en el sur de México y desarrollar infraestructura a lo largo del istmo de Tehuantepec, una estrecha franja de tierra entre el Pacífico y el Golfo de México.

El gobierno mexicano planea convertir el istmo en un corredor estratégico para el comercio internacional, con puertos y líneas ferroviarias que puedan conectar los océanos Atlántico y Pacífico. En la actualidad, el Tren Interoceánico va desde el puerto de Salina Cruz en el Pacífico hasta Coatzacoalcos, cubriendo una distancia de aproximadamente 290 kilómetros.

Con información de Juan Álvarez y Jorge Morales

