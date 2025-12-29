Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 29 de Diciembre 2025
N+
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje; consulta dónde hay carreteras bloqueadas
COMPARTE:
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este lunes 29 de diciembre en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:
1:43 Horas. El accidente ha sido atendido en la autopista México–Puebla, km 63, dirección CDMX; sin embargo, en la zona se mantiene carga vehicular.
1:39 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán, km 193, dirección Tihuatlán, con reducción de carriles por atención a incidente debido a tractocamión con falla mecánica.
Historias recomendadas:
- Actualizan Lista de 70 Hospitalizados Por Accidente de Tren Interoceánico; Revisa Dónde Están
- Muere Policía Durante Balacera contra Delincuentes en Álvaro Obregón
- Trump Califica Como Excelente su Encuentro con Zelensky: "Estamos Cerca de un Acuerdo de Paz"
Con información de Capufe