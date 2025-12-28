Trump Califica Como Excelente su Encuentro con Zelensky: "Estamos Cerca de un Acuerdo de Paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, sostuvieron una reunión en la residencia presidencial de Mar-a-Lago, Florida. El encuentro incluyó la participación de delegaciones de ambos países y se extendió durante varias horas.

El mandatario ucraniano informó que él y los líderes europeos se reunirán con Trump en Washington durante el mes de enero.

El presidente estadounidense expresó optimismo sobre el estado de las conversaciones de paz. Trump declaró:

Realmente creo que estamos probablemente, señor presidente, más cerca que nunca antes con ambas partes

El mandatario detalló que previamente sostuvo una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin que se prolongó durante aproximadamente dos horas y media. Durante este contacto se abordaron múltiples aspectos relacionados con el conflicto.

.@POTUS welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to Mar-a-Lago 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/aRbMAiKGSF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 28, 2025

Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania trataron diversos asuntos durante la reunión en Mar-a-Lago. Entre los temas discutidos se incluyeron aspectos de seguridad, cuestiones monetarias, dimensiones militares y un plan de prosperidad que se encuentra en proceso de finalización.

Ambos mandatarios mantuvieron posteriormente una comunicación conjunta con líderes europeos, incluyendo funcionarios de Francia, Finlandia, Polonia, Noruega, Italia, Reino Unido, Alemania, además de representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Comisión Europea.

Plazos y temas pendientes

Trump indicó que el resultado de las negociaciones se conocerá en las próximas semanas. El presidente afirmó:

En unas pocas semanas, sabremos de una forma u otra... ha sido una negociación muy difícil

El mandatario estadounidense reconoció la existencia de asuntos complejos por resolver. Mencionó específicamente cuestiones territoriales como uno de los temas pendientes de mayor dificultad en las conversaciones.

Video: Trump y Zelenski Ofrecen Conferencia de Prensa Conjunta en Florida, EUA.

Trump manifestó su disposición para visitar Ucrania si esta acción contribuyera a preservar vidas humanas. El presidente indicó que no considera esta visita estrictamente necesaria, pero estaría dispuesto a realizarla si ayudara a salvar vidas.

En el encuentro participaron funcionarios estadounidenses de alto nivel, entre ellos Jared Kushner, Steve Witkoff, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth. Estos funcionarios forman parte del grupo de trabajo encargado de las negociaciones.

El mandatario ucraniano estuvo acompañado por miembros de su delegación que participaron en el almuerzo ofrecido en Mar-a-Lago.

