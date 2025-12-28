Sheinbaum, Atenta a Trabajos tras Descarrilamiento de Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció luego del descarrilamiento del tren en el Corredor Interoceánico en Oaxaca, en el que viajaban 250 personas a bordo entre pasajeros y miembros de la tripulación

"Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico", escribió en su cuenta de X, la presidenta de México.

Video; Gobierno de Oaxaca Atiende Descarrilamiento de Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Detalló que en las labores participan personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT,) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) y el gobierno de Oaxaca.

En el mensaje, detalló que conforme tenga más datos, ampliará la información respecto al descarrilamiento del tren en el Corredor Interoceánico.

¿Qué pasó en el Corredor Interoceánico?

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que se descarriló el Tren Interoceánico, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

"Se registró un evento ferroviario En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", indicó la Secretaría de Marina a través de una publicación en X.

Preliminarmente, se informó que el incidente se registró en el kilómetro Z - 230 + 290, con dirección al municipio Matías Romero Avendaño. Hasta el momento no se ha informado si hay personas lesionadas.

Por su parte, el Gobierno de Oaxaca anunció que al lugar se movilizó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCYGR), Policía Vial Estatal, así como ambulancias para brindar auxilio.

Mientras que el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que activaron de manera inmediata sus protocolos de emergencia y contingencia en sus unidades de la región para la posible atención y recepción de pacientes.

Es de destacar que en diciembre de 2023, el gobierno federal, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, inauguró la Línea Z del Tren Interoceánico, que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz.

