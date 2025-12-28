FGR Inicia Investigación por Descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que inició una carpeta de investigación para conocer las causas del descarrilamiento del Tren interoceánico Línea Z, ocurrido en Nizanda, Oaxaca, informó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy.

Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas. Seguiremos informando

