Dos Helicópteros se Estrellan en el Aire en Hammonton, Nueva Jersey

Dos helicópteros se estrellaron y chocaron en el aire en Hammonton, Nueva Jersey, informó el Departamento de Bomberos de Hammonton.

Las fuerzas del orden y los equipos de emergencia están respondiendo al incidente, señalan los primeros reportes.

De acuerdo con testigos, se reportan llamas en el lugar del accidente y una densa columna de humo que se eleva desde el suelo.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la colisión y el número de personas involucradas.

El Departamento de Bomberos de Hammonton, junto con agencias de asistencia, está respondiendo actualmente a un incidente relacionado con la aviación en el área de Basin Road y WHP. Evite el área para permitir que el personal de emergencia opere de manera segura.

Información en desarrollo.