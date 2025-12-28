Se Descarrila Tren Interoceánico con Más de 200 Pasajeros en Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó este domingo 28 de diciembre 2025 que se descarriló el Tren Interoceánico, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

"Se registró un evento ferroviario En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", indicó la Secretaría de Marina a través de una publicación en X.

De manera preliminar se reporta que este incidente se registró en el kilómetro Z - 230 + 290, con dirección al municipio Matías Romero Avendaño; sin embargo, hasta el momento no se ha informado si hay personas lesionadas.

El Gobierno de Oaxaca informó que al lugar se ha movilizado personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCYGR), Policía Vial Estatal, así como ambulancias para brindar auxilio.

Video: Se Descarrila Tren en Nizanda, Oaxaca; Autoridades Atienden a Más de 200 Pasajeros

Aseguran que se mantiene coordinación con autoridades

La Secretaría de Marina aseguró que desde el primer momento del incidente se brindó atención a las personas usuarias del Tren Interoceánico.

Se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

La Marina no ha añadido más información hasta el momento, pero agregaron que cuando "se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información".

Se Descarrila el Tren Interoceánico en Oaxaca. Foto: Semar

Protección Civil atiende la zona de emergencia

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó minutos después de la confirmación del incidente que dio instrucciones para que se brinde la atención necesaria por el descarrilamiento, registrado entre las poblaciones de Chívela y Nizanda.

El personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran brindando apoyo, en coordinación con la Secretaría de Marina. Seguiremos informando.

Cuerpos de emergencia atienden el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. Foto: Semar

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que activaron de manera inmediata sus protocolos de emergencia y contingencia en sus unidades de la región para la posible atención y recepción de pacientes.

Nos mantendremos en alerta permanente y en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, inauguró la Línea Z del Tren Interoceánico, que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en diciembre de 2023.

Información en desarrollo

Historias recomendadas:

Cinco Meses Buscando a Lily, la Pequeña Pomeranian Robada

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Recorren el Parque Ecológico del Lago de Texcoco

DMZ