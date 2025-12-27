Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años: ¿Cuántos Registros Habrá en 2026 y Cuándo? Requisitos

Muchos se habla del primer pago con aumento, pero la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad va a tener mucha actividad en 2026, por eso acá te decimos cuántos registros habrá en el año, cuándo serían las inscripciones y los requisitos para aplicar al apoyo económico del Gobierno de México.

Millones de personas se quedaron con las ganas de hacer su registro a la Pensión para hombres y mujeres de 30 a 64 años en diciembre 2025, por eso en una nota ya te dijimos cuánto le darán a los beneficiarios del programa en 2026, luego del aumento que fue confirmado por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.

¿Cuántos registros habrá a la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años en 2026?

Para todas las personas que deseen inscribirse a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años deben saber que se abre registro al menos una vez al año. Pudiera ser que haya más de una etapa de inscripción, pero eso deberá ser confirmado por Ariadna Montiel Reyes e su debido momento.

Los únicos programas sociales que tienen asegurado más de un registro en el año es la Pensión Bienestar de adultos mayores y el apoyo para mujeres de 60 a 64 años de edad.

¿Cuándo es el registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años 2026?

Será Ariadna Montiel la encargada de dar a conocer las fechas oficiales del registro a dicho apoyo, pero es posible que el trámite se abra durante los primero meses del año, específicamente en febrero o abril de 2026.

Es importante recordar que el apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años es la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad y para poder registrarse en 2026 los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Mujeres y hombres de 30 a 64 años deben presentar alguna discapacidad permanente y vivir en alguno de los siguientes estados que conforman el convenio para la universalización de la Pensión Bienestar para discapacitados:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

En los estados sin convenio , la Pensión Bienestar de 30 a 64 años la pueden pedir personas que vivan en municipios o localidades indígenas , son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

A la espera de que llegue la información oficial del próximo registro a la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad, te recordamos que el trámite solo puede hacerse de forma presencial en los Módulos del Bienestar establecidos en varias parte de México.

