¿Qué Programas Bienestar Darán Pagos en Enero 2026 con Aumento? Monto que Depositará Cada Apoyo

Muchos esperan la llega del Año Nuevo, no solo por los festejos o los bríos renovados, sino porque varios programas de Bienestar van a dar pagos en enero 2026, por tal motivo acá te decimos qué apoyos del gobierno de México depositan ese mes ya con aumento y cuánto cobrarían los beneficiarios.

De todos los programas que dan pago a inicio de año el que más interesa es la Pensión Bienestar 2026 para adultos mayores, por eso en una nota ya te dijimos cuándo pagan a beneficiarios y la fecha en que saldría el calendario de pagos, para que la gente sepa qué día le toca cobrar su apoyo económico.

¿Qué programas Bienestar darán pagos en enero 2026?

Para el primer mes del año seis apoyos Bienestar van a dar pago en enero a sus beneficiaros. Todos los programas se entregan a nivel nacional y son los siguientes:

Pensión Bienestar adultos mayores. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Pensión Madres Solteras Trabajadoras Bienestar. Pensión para personas con Discapacidad. Jóvenes Construyendo el Futuro. Sembrando Vida.

¿Cuánto pagarán los programas de Bienestar en enero 2026 y con aumento?

De las seis pensiones y programas de Bienestar que van a dar pago en enero, cinco van a tener aumento, por lo que cada beneficiario debe recibir la siguiente cantidad de enero durante el próximo mes:

Pensión Bienestar adultos mayores: Cada beneficiario cobraría 6,424 pesos en enero o 6,430 pesos , en caso de que la cantidad se redondee.

en enero o , en caso de que la cantidad se redondee. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: Depositaría 3,108 pesos o 3,110 pesos , en caso de que se redondee.

o , en caso de que se redondee. Pensión Madres Solteras Trabajadoras Bienestar: Daría entre 1,709 y 3,854 pesos , según el tipo de apoyo que se tenga.

, según el tipo de apoyo que se tenga. Pensión para personas con Discapacidad: Darán 3,315 pesos por beneficiario.

por beneficiario. Jóvenes Construyendo el Futuro: Pagarán 9,282.47 pesos .

. Sembrando Vida: Este programa no tiene aumento confirmado aún, por lo que de momento la cifra a depositar en enero es de 6,450 pesos.

Con toda esta información, ya solo falta esperar a que salga el calendario de pagos, para que los beneficiarios sepan cuándo depositan los programas Bienestar los apoyos en enero 2026 y el monto oficial que caerá, pues las cifras mostradas previamente están pendientes de confirmación.

