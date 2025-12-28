¿Dónde Están los Lesionados Durante Descarrilamiento del Tren Interoceánico? Lista de Hospitales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este domingo que en sus unidades médicas se brinda atención a 23 personas que resultaron lesionadas durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. En N+ te compartimos la lista de hospitales donde están siendo atendidas.

A través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, expusieron que, al corte de las 16:00 horas, las personas reciben la atención médica en los siguientes nosocomios:

El Hospital Rural de Matías Romero atendió a 23 personas

De ellas, 5 fueron trasladadas al Hospital General de Zona de Salina Cruz

Gracias a la respuesta inmediata de nuestro personal que se encuentra trabajando con solidaridad y humanismo, todas y fueron valorados y están recibiendo atención médica, señaló Zoé Robledo, director general del IMSS.

¿Cuántas personas viajaban en Tren Interoceánico que se accidentó en Oaxaca hoy?

La Secretaría de Marina informó que este domingo 28 de diciembre 2025 se registró un accidente ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones, evento en el que se presentó el descarrilamiento de la máquina principal.

Tras estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para conocer cuáles fueron las causas del incidente que dejó al menos 23 lesionados. Así lo confirmó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, quien agregó que ya se coordinan autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en las labores de atención participa personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) y el gobierno de Oaxaca, así como elementos de la Secretaría de Marina.

