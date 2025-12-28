Mueren 13 Personas Por Descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado la mañana de este domingo 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el accidente dejó un saldo de 13 personas fallecidas, además de decenas de lesionados.

El siniestro ocurrió sobre la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la ruta que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

A través de un comunicado oficial, la Semar expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, calificando el hecho como un lamentable accidente. Asimismo, reiteró su compromiso de actuar con la máxima responsabilidad, transparencia y estricto apego a la ley, brindando atención inmediata a las personas afectadas y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada, en el tren viajaban aproximadamente 250 personas al momento del descarrilamiento. Del total de pasajeros, 139 se encuentran fuera de peligro, mientras que 98 resultaron lesionados. De estos últimos, 36 permanecen hospitalizados recibiendo atención médica especializada, en tanto que el resto presentó lesiones menores que no ponen en riesgo su vida. Lamentablemente, 13 personas perdieron la vida a consecuencia del accidente.

Durante las labores de rescate y atención a los pasajeros, la Secretaría de Marina desplegó un importante operativo que incluyó a 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de localizar a las personas afectadas y brindar auxilio oportuno.

Claudia Sheinbaum lamenta fallecimiento; da instrucciones a su gabinete

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de redes sociales que dio instrucciones al gabinete:

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar."

La mandataria detalló que la Secretaría de Gobernación coordinará las labores de atención a los afectados, y agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo en las tareas de respuesta.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

FGR investiga causas de descarrilamiento

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria detalló que, tras los hechos, se instruyó el inicio de las indagatorias correspondientes con el objetivo de determinar las responsabilidades y el origen del incidente. Señaló que agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Federal en Oaxaca, en coordinación con personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trabajan de manera conjunta con autoridades federales y estatales.

Godoy Ramos subrayó que las investigaciones se realizan con estricto apego a la ley y bajo un esquema de coordinación interinstitucional para recabar pruebas, testimonios y dictámenes técnicos que permitan conocer con precisión lo ocurrido.

