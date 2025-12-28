Reportan Incendio al Interior de Preparatoria 1 de la UNAM en Xochimilco

La tarde de este domingo 28 de octubre se registró un incendio al interior de la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en el cruce de avenida Noria y Prolongación Aldama, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. El siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia y la activación de los protocolos de seguridad en el plantel.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron de manera oportuna tras recibir el reporte y se trasladaron de inmediato al sitio para controlar el fuego. A su llegada, los vulcanos realizaron labores de extinción, enfriamiento y ventilación, con el objetivo de evitar la propagación de las llamas y reducir cualquier riesgo para estudiantes, personal académico y vecinos de la zona.

En Calle Paseo de San Bernardino y Paseo de La Noria, col. Potrero de San Bernardino, @XochimilcoAl, al interior de la EPN 1 Gabino Barreda, se suscitó un incendio en un cuarto que se utiliza como contenedor de basura. @Bomberos_CDMX realizaron trabajos de enfriamiento; sin… pic.twitter.com/8auTHALh5L — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 28, 2025

Incendio se originó en un cuarto utilizado como contenedor de basura

De acuerdo con el informe preliminar de los bomberos, el incendio se originó en un cuarto utilizado como contenedor de basura dentro de las instalaciones del plantel. Gracias a la pronta intervención de los servicios de emergencia, el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones mayores a la estructura del inmueble.

Autoridades universitarias colaboraron con los cuerpos de auxilio y señalaron que se realizarán las revisiones correspondientes para determinar las causas del incendio y evaluar posibles daños. La situación quedó bajo control y no fue necesario evacuar zonas aledañas.

