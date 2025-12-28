Muere Policía Durante Balacera contra Delincuentes en Álvaro Obregón

Este domingo 28 de diciembre falleció el Policía Segundo Román Martínez Estrada, luego de atender un reporte de robo a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El elemento resultó herido durante el cumplimiento de su deber y, pese a la atención recibida, perdió la vida.

A través de sus redes sociales, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, lamentó el fallecimiento del uniformado.

“Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero, el Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en Álvaro Obregón, perdió la vida”, escribió el funcionario, al tiempo que expresó sus condolencias a familiares y compañeros.

Balacera tras Robo a Casa en Álvaro Obregón Deja Policía Herido y Fuga Violenta

Noticia relacionada: Detienen a Expareja de Policía Reportada como Desaparecida; Hallan un Cadáver en su Casa

Frustró asalto pero le costó la vida

Vázquez Camacho destacó que, gracias a la oportuna intervención del uniformado, el asalto fue frustrado, aunque ello le costó la vida. “A sus familiares y amigos les expreso mi solidaridad y más sinceras condolencias; cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de nuestra institución, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, señaló.

Asimismo, el titular de la SSC aseguró que no habrá impunidad en este caso y que se desplegarán todas las capacidades operativas y de inteligencia para dar con los responsables. “No habrá impunidad para quienes cometieron este cobarde ataque. A través de nuestras áreas de operación e inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México serán detenidos”, afirmó.

La SSC informó que se mantiene una investigación en curso para esclarecer los hechos y localizar a los agresores, además de que se brindará apoyo integral a la familia del elemento caído, conforme a los protocolos institucionales.

Historias recomendadas: