Detienen a Expareja de Policía Reportada como Desaparecida; Hallan un Cadáver en su Casa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a un hombre identificado como José “N” por su probable participación en el delito de desaparición agravada en perjuicio de una mujer policía, integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, reportada como desaparecida el 23 de diciembre de 2025.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición (FIPEDE), señala que la víctima fue vista por última vez el 15 de diciembre, cuando salió de su centro de trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón. Posteriormente, cámaras de videovigilancia permitieron establecer que ese mismo día ingresó a su domicilio en la colonia Santa Rosa Xochiac, donde vivía con José “N”, su expareja, sin que existan registros de su salida.

Cateo y hallazgo

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra el imputado, así como una orden de cateo para el inmueble. El 27 de diciembre, personal ministerial y de la Policía de Investigación (PDI) ejecutó ambas diligencias.

Durante el cateo fue localizada una persona sin vida, además de dos teléfonos celulares y una mochila, que quedaron asegurados para su análisis. El personal pericial de la FGJCDMX realizará los estudios correspondientes para identificar a la persona localizada y esclarecer los hechos.

José “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

