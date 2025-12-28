Captan Momento en que Helicóptero Cae del Cielo en Hammonton, Nueva Jersey

Este domingo, 28 de diciembre de 2025, al menos una persona perdió la vida y otra resultó con lesiones que amenazan su vida tras la colisión de dos helicópteros en Hammonton, Nueva Jersey.

Según autoridades locales, ambas aeronaves colisionaron en el aire y posteriormente se estrellaron cerca de la cuadra 100 de Basin Road. La Policía de Hammonton informó que uno de los helicópteros quedó envuelto en llamas tras el impacto contra el suelo.

Testigos captan la caída

Un video distribuido por The Associated Press muestra el momento exacto en que uno de los dos helicópteros gira fuera de control y cae en picada hacia el suelo. Las imágenes fueron captadas por Dan Dameshek y distribuidas a través de Storyful.

En el video se registra cómo la aeronave descendiendo rápidamente mientras pierde estabilidad, en lo que testigos describieron como una escena impactante.

Bomberos del Departamento de Bomberos de Hammonton y otras agencias de emergencia respondieron al lugar del accidente. Personal de primera respuesta trabajó en el sitio para controlar el incendio y atender la emergencia.

Las autoridades continúan investigando las causas de la colisión aérea. Se trata de una historia en desarrollo y se esperan más detalles conforme avance la investigación oficial.

Historias recomendadas:

CT